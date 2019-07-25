Беременная просит знакомую изменить имя собаки, чтобы назвать им своё дитя

В интернете стала вирусной история про одну беременную, которая написала малознакомой девушке Дженни, очевидно живущей по соседству, с просьбой поменять её собаке имя Тилли (Tillie) на другое, потому что она хочет этим именем назвать свою будущую дочь. Женщина была очень настойчивой, просьбу мотивировала тем, что не хочет, чтобы над её ребёнком смеялись в школе из-за собачьего имени, а получив отказ, обвинила хозяйку собаку в чёрствости.

Девушка Дженни опубликовали переписку с беременной на своей страничке в Facebook, откуда она разошлась по Сети и попала на многие популярные порталы, собрав тысячи комментариев от обескураженных пользователей.

Мне написала женщина, которая сообщила мне, что снова беременна четвёртым ребёнком и ей стало известно, что у меня есть собака по кличке Тилли, но так как ей тоже нравится это имя, то она была бы очень признательна, если бы я переименовала мою собаку. Ведь очевидно, что у её дочери не может быть такого же имени, как у собаки. И я такая WTF! Но я только лишь сказала — ох, понятно, однако я не думаю, что это необходимо, потому что вряд ли две Тилли когда-нибудь встретятся и кто-то заметит сходство имён — написала обескураженная хозяйка собаки в соцсети.

Однако на этом спор не закончился. Беременная женщина обвинила Дженни в том, что она не понимает, в какое «ужасное положение» она её ставит, потому что у нее самой нет детей. Будущая мама также заявила, что Дженни «потенциально разрушила жизнь её нерожденной дочери». Дженни в ответ написала, что не станет менять имя собаки и ещё раз поздравила женщину с будущим пополнением в семье.

Скандальная история попала на сайт BoredPanda, а также популярный портал Reddit, где была опубликована вся переписка, в конце которой беременная женщина проклинает Дженни, называет её поведение позорным и требует пересмотреть решение. Пост собрал почти 35 тысяч лайков и две тысячи комментариев.

Комментаторы поразились наглости будущей мамы, выразили недоумение по поводу её странной просьбы и пофантазировали, как бы сами поступили в подобной ситуации. А некоторые и вовсе не поверили в реальность этой абсурдной истории.

Правильный ответ был бы такой: «Почему вы называете свою дочь в честь моей собаки? Вы хотите, чтобы над ней издевались в школе?»

Мой бывший хотел назвать нашего сына Спайком, я сказал «нет, это собачье имя». Теперь каждый раз, когда мы представляем нашего сына — это Оскар, какой-то ребенок обязательно кричит: «Эй, мама! Нашу собаку зовут так же!».

Я уверен, что моё воспитание будет больше влиять на жизнь моих сыновей, чем какое-то глупое совпадение с именем Окончание переписки словами «Ты позор. Пожалуйста, пересмотри решение» — это маркетинг 180 уровня 😂

Собираюсь сделать эту фразу моей новой подписью на электронной почте))

ОМГ, вы что не знали, что все имена только одноразового использования! Это же смешно! Меня зовут Пол, и я назвал мою собаку Пол.

Я когда-то жил с мамой моей бывшей подруги, и у них была собака с тем же именем, что и у меня. Они взяли эту собаку прямо перед тем, как я переехал, и сначала они попытались изменить её имя, но пёс реагировал только на него. В конце концов, мы все решили, что это весело. Мы шутили, что соседи будут думать, что я сошёл с ума, когда услышат, как называя моё имя, кто-нибудь кричит «не смей какать в гостиной или жевать мебель»))

Старенькую собаку моего мужа звали так же, как и меня. Это было действительно забавно, когда его дедушка сказал, что мой муж строит «гроб для Сэмми», а потом воскликнул «Нет! Не для тебя!»

Это безумие. Я помню, что был в парке для собак и слышал, как леди называла свою собаку именем моего сына (которое гораздо больше «человеческое имя» и смешно слышать как им называют собаку). Однако мой сын был так чертовски взволнован, что они с этой собакой разделили одно имя. Он рассказал об этом всем подряд в течение следующих нескольких дней Меня зовут Грейси.

Я знаю по крайней мере 4 собаки с моим именем. Мне тоже нравится! Отец назвал меня в честь своей первой собаки. Эта дама — эгоистичная стерва. Уоу, уоу, уоу, подождите! На самом деле Тилли — это имя моей кошки, так что никто из вас не сможет его использовать! И да, это её фотография. Меня зовут Молли… У меня никогда не было проблем с моим именем, которое является очень популярной кличкой для домашних животных, и это, конечно, не разрушило мою жизнь!

Эта дама — сумасшедшая. Мою сестру назвали в честь собаки, а меня — в честь плюшевого мишки, и это не причинило нам вреда. Мой лучший друг назвал своего ребёнка так же, как и мою собаку, которую жила у меня в течение 2−3 лет. Всё, что он сделал, это спросил, классная ли моя собака. Я сказал, что она крута для собаки. Вот и всё. Я знаю одного человека, который назвал свою собаку Джейк, взял её из приюта шестимесячной, а через год у него родился первенец, и она назвал его тоже Джейк. Мой племянник был назван в честь собаки, которая была у его папы:D Вау, я видимо супер-плохая мама… Я назвала своего первенца так же, как своего питомца в детстве:)

Для тех, кто читает это и чувствует то же, что и эта беременная женщина, позвольте мне испортить ваш день. У меня было около 13 собак в моей жизни, как правило, от 3 до 5 за один раз, все прожили до глубокой старости. Вот некоторые из их имён: Бобби, Алекс, Майк, Лиза, Рикки, Мэтью и, наконец, Грег. Так что люди, если вы на это обижаетесь, вы просто идиоты!