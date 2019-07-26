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Леся Рябцева обосновала появление «мертвых душ» в списках независимых кандидатов в Мосгордуму 

РИА «ФедералПресс» + ещё 6 4 часа назад
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
Журналистка Леся Рябцева связала появление «мертвых душ» в подписных независимых кандидатов с недостаточным финансированием кампаний. Она обратила внимание на то, как Алексей Навальный в интервью «Эхо Москвы» заявил, что на честный сбор подписей необходимо потратить не меньше миллиона рублей. Тогда он приводил в пример кандидатов, сбор подписей у которых обошелся в пару тысяч рублей.
При этом большинство независимых кандидатов в депутаты Мосгордуму в итоге потратили также меньше, следует из данных с сайта МГИК. Леся Рябцева в своей публикации в Telegram отмечает, что кандидаты Дмитрий Гудков и Илья Яшин потратили на сбор подписей всего по полмиллиона рублей, а Иван Жданов потратил менее двухсот тысяч.
«Только Яшин че-то потратил всего половину от этой суммы. И Гудков ваш тоже. А Жданов так вообще не дотянул даже до 200 тыс. Ну камон, господа, нельзя же так палиться, особенно когда начальник четко сказал — минимум лям», — пишет журналистка.
Напомним, что Мосгоризбирком зарегистрировал на предстоящие выборы 233 кандидата. Не прошли регистрацию 57 человек.
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Комментарии1
Общество , Леся Рябцева , Алексей Навальный , Иван Жданов , Дмитрий Гудков , Илья Яшин , Мосгордума , Эхо Москвы
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