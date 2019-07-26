Леся Рябцева обосновала появление «мертвых душ» в списках независимых кандидатов в Мосгордуму

Журналистка Леся Рябцева связала появление «мертвых душ» в подписных независимых кандидатов с недостаточным финансированием кампаний. Она обратила внимание на то, как Алексей Навальный в интервью «Эхо Москвы» заявил, что на честный сбор подписей необходимо потратить не меньше миллиона рублей. Тогда он приводил в пример кандидатов, сбор подписей у которых обошелся в пару тысяч рублей.

«Только Яшин че-то потратил всего половину от этой суммы. И Гудков ваш тоже. А Жданов так вообще не дотянул даже до 200 тыс. Ну камон, господа, нельзя же так палиться, особенно когда начальник четко сказал — минимум лям», — пишет журналистка.

Напомним, что Мосгоризбирком зарегистрировал на предстоящие выборы 233 кандидата. Не прошли регистрацию 57 человек.