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В России предложили запретить ряд анаболиков 

Парламентская газета 50 минут назад
Фото: PIXABAY.COM
Министерство внутренних дел РФ разработало проект закона с предложением включить в список сильнодействующих веществ некоторые виды анаболиков. Документ опубликован в среду на федеральном портале нормативных правовых актов.
В перечень сильнодействующих веществ предлагается включить 19-норандростерон, андроизоксазол, гидроксистенозолол, диенолон, зилпатерол, метилдиендион, силандрон, трестолон, этилдиенолон.
В сопроводительной записке поясняется, что в настоящее время эти вещества можно свободно купить в Рунете, несмотря на то, что три из них включены в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства.
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Общество , Всемирное антидопинговое агентство , МВД
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