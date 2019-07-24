В России предложили запретить ряд анаболиков 

Министерство внутренних дел РФ разработало проект закона с предложением включить в список сильнодействующих веществ некоторые виды анаболиков. Документ опубликован в среду на федеральном портале нормативных правовых актов.
В перечень сильнодействующих веществ предлагается включить 19-норандростерон, андроизоксазол, гидроксистенозолол, диенолон, зилпатерол, метилдиендион, силандрон, трестолон, этилдиенолон.
В сопроводительной записке поясняется, что в настоящее время эти вещества можно свободно купить в Рунете, несмотря на то, что три из них включены в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства.