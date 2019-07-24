В Крыму призвали туристов объявить бойкот фотографам с животными

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал туристов объявить бойкот фотографам с животными, а контролирующие органы — усилить борьбу с этим "негуманным" явлением.

Ранее полиция начала проверку и устанавливает обстоятельства избиения туриста в Судаке несколькими неизвестными за отказ оплатить фотоснимок с животными.

"Подобным фотографам пора объявить общественный бойкот. Недопустимо и негуманно фотографироваться на фоне изможденного, несчастного, эксплуатируемого животного. Что должно в голове быть, чтобы фотографироваться рядом с таким несчастным живым существом? Если так дальше пойдет, то мы начнем фотографироваться с увечными людьми, необычного вида инвалидами", — заявил РИА Новости Иоффе.

Он подчеркнул, что оказание подобных услуг запрещено в Крыму республиканским законом о гуманном отношении к животным.

"В законе есть специальные нормы, которые запрещают заниматься этой деятельностью. И обозначены все ведомства и инстанции, кто должен этому препятствовать. Но все равно это происходит. Поэтому главный рецепт борьбы с этим явлением — употребить власть. Для этого есть все основания. Но сегодня, к сожалению, никто по-настоящему этим не занимается", — заметил Иоффе.

В соцсети попал видеоролик, на котором видно, как группа неизвестных избивает мужчину под стенами Судакской крепости. Как сказано на сайте администрации Судака, туриста избила группа лиц, занимающихся незаконным бизнесом, связанным с фотографированием животных на набережных полуострова и других объектах массового скопления отдыхающих. Об этом говорится и в комментарии к видео, где указано, что так называемые "фотоживодёры" напали на туриста из-за отказа оплатить снимки с животными. Сам инцидент произошел 22 июля.