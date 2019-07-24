Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму призвали туристов объявить бойкот фотографам с животными 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал туристов объявить бойкот фотографам с животными, а контролирующие органы — усилить борьбу с этим "негуманным" явлением.
Ранее полиция начала проверку и устанавливает обстоятельства избиения туриста в Судаке несколькими неизвестными за отказ оплатить фотоснимок с животными.
"Подобным фотографам пора объявить общественный бойкот. Недопустимо и негуманно фотографироваться на фоне изможденного, несчастного, эксплуатируемого животного. Что должно в голове быть, чтобы фотографироваться рядом с таким несчастным живым существом? Если так дальше пойдет, то мы начнем фотографироваться с увечными людьми, необычного вида инвалидами", — заявил РИА Новости Иоффе.
Он подчеркнул, что оказание подобных услуг запрещено в Крыму республиканским законом о гуманном отношении к животным.
"В законе есть специальные нормы, которые запрещают заниматься этой деятельностью. И обозначены все ведомства и инстанции, кто должен этому препятствовать. Но все равно это происходит. Поэтому главный рецепт борьбы с этим явлением — употребить власть. Для этого есть все основания. Но сегодня, к сожалению, никто по-настоящему этим не занимается", — заметил Иоффе.
В соцсети попал видеоролик, на котором видно, как группа неизвестных избивает мужчину под стенами Судакской крепости. Как сказано на сайте администрации Судака, туриста избила группа лиц, занимающихся незаконным бизнесом, связанным с фотографированием животных на набережных полуострова и других объектах массового скопления отдыхающих. Об этом говорится и в комментарии к видео, где указано, что так называемые "фотоживодёры" напали на туриста из-за отказа оплатить снимки с животными. Сам инцидент произошел 22 июля.
Последние новости
В Москве женщина "ожила" во время отпевания Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "экологического Чернобыля"
Комментарии
Общество , Григорий Иоффе , РИА Новости , Республика Крым , Судак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе сорвали наступление сил НАТО63
Киев заявил о возвращении задержанных Россией моряков240
Российские звезды заступились за Шишкана26
В Чечне прокомментировали данные о массовой казни1
Россию исключили из лунной гонки1
Видео
04:33
Южная Корея заявила о «глубоком сожалении» России
Азия В мире
00:25
Вакарчук выступил перед российскими олигархами
Украина В мире
03:13
В Донбассе сорвали наступление сил НАТО
В мире Украина
01:47
Москвичам рассказали о снеге на выходных
Погода Новости Москвы
04:19
Российские звезды заступились за Шишкана
Происшествия Криминал
00:58
На Украине заговорили о размене Крыма на Донбасс
В мире Статьи
03:41
Нож в сердце: где скрывался убийца экс-спецназовца
Происшествия Статьи
04:00
В России ответили на заявление Украины по морякам
Политика
01:19
Тереза Мэй ушла
В мире Европа
01:32
F-22 испытали в режиме «горячего кресла»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение