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Пропустит концерт: суд арестовал Навального на месяц 

Рамблер + ещё 14 19 минут назад
Фото: ТАСС
Оппозиционный политик Алексей Навальный арестован на 30 суток за призыв к несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и пост в Facebook, в котором распространял информацию о несогласованной акции.
Как сообщает принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание «Ведомости», сторонники Навального заранее принесли в Симоновский суд сумку с вещами и матрас для политика.
Навальный просил отсрочить наказание, заявив, что должен присутствовать на встрече с избирателями кандидатов в Мосгордуму и посетить концерт группы Rammstein 29 июля.
Утром 24 июля Навальный сообщил в соцсетях, что его задержали возле дома, когда он вышел на пробежку.
Общество , Алексей Навальный , Демьян Кудрявцев , Мосгордума , Ведомости
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