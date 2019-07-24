Пропустит концерт: суд арестовал Навального на месяц

Оппозиционный политик Алексей Навальный арестован на 30 суток за призыв к несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и пост в Facebook, в котором распространял информацию о несогласованной акции.

Как сообщает принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание «Ведомости», сторонники Навального заранее принесли в Симоновский суд сумку с вещами и матрас для политика.

Навальный просил отсрочить наказание, заявив, что должен присутствовать на встрече с избирателями кандидатов в Мосгордуму и посетить концерт группы Rammstein 29 июля.

Утром 24 июля Навальный сообщил в соцсетях, что его задержали возле дома, когда он вышел на пробежку.