В Госдуму внесён законопроект о продаже алкоголя с 21 года

Шамсаил Саралиев. Автор документа — депутат «Единой России» В пояснительной записке парламентарий ссылается на исследования, в которых указано, что в 18 лет подросток не в состоянии осознанно принять решение в вопросе потребления алкоголя и что внутреннее строение мозга прекращает формироваться примерно к 21 году. Саралиев также указывает, что, согласно опросу ВЦИОМ , 78% граждан России поддерживают повышение возраста продажи алкоголя. Законопроект, аналогичный инициативе Саралиева, уже вносили в Госдуму в 2017 году. Тогда правительство не поддержало идею, указав, что действующее законодательство, устанавливающее возраст совершеннолетия в 18 лет, предполагает, что человек полностью достиг физической и психологической зрелости.