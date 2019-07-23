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В Госдуму внесён законопроект о продаже алкоголя с 21 года 

Говорит Москва 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Автор документа — депутат «Единой России» Шамсаил Саралиев.
В пояснительной записке парламентарий ссылается на исследования, в которых указано, что в 18 лет подросток не в состоянии осознанно принять решение в вопросе потребления алкоголя и что внутреннее строение мозга прекращает формироваться примерно к 21 году. Саралиев также указывает, что, согласно опросу ВЦИОМ, 78% граждан России поддерживают повышение возраста продажи алкоголя.
Законопроект, аналогичный инициативе Саралиева, уже вносили в Госдуму в 2017 году. Тогда правительство не поддержало идею, указав, что действующее законодательство, устанавливающее возраст совершеннолетия в 18 лет, предполагает, что человек полностью достиг физической и психологической зрелости.
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Общество , Шамсаил Саралиев , Единая Россия , Госдума , ВЦИОМ
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