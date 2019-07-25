Родственники и соседи рассказали об условиях жизни сидевшего на цепи мальчика

Посетители магазина одного из кубанских сёл стали свидетелями шокирующей картины — среди прилавков плакал 10-летний мальчик с цепью и навесным замком на шее. Ребёнок рассказал, что он из-за голода убежал из сарая, в котором его запер отец. СК завёл в отношении мужчины уголовное дело, ведётся следствие. Мальчик сейчас находится в реабилитационном центре с матерью, его отец вину признал. В то же время, по словам местных властей, семья, в которой проживал ребёнок, считалась благополучной и обеспеченной.

Глава сельского поселения Великовечное Белореченского района Краснодарского края Игорь Назаров назвал благополучной и обеспеченной семью мальчика Тихона, которого отец посадил на цепь и запер в сарае. Она никогда до этого не попадала в поле зрения администрации или правоохранителей, отметил Назаров.

По его словам, 46-летний отец мальчика, Валентин Матвиенко, занимается бизнесом — владеет кафе, а мачеха была беременна. Что же касается, родной матери Тихона, то Валентин добился лишения её родительских прав несколько лет назад. Назаров также добавил, что ребёнок даёт разнящиеся показания в отношении произошедшего.

«Я для себя так и не понял, наговаривает ли мальчик. Ведь если бы он на цепи сидел, то и в школу не ходил бы. Медики сказали, на ребёнке никаких повреждений нет, нет синяков. Психологи общались с ним. Сначала он сказал, что он год сидит, а потом говорит: «Нет, меня папа наказывал, на цепь он меня не сажал». Хотя цепь на нем была», — цитирует чиновника РИА «Новости».

Местные жители при этом, по словам главы сельского поселения, регулярно видели мальчика на улице и на огороде участка. Тихон хорошо учился в школе, отец привозил и забирал его на машине, а также водил мальчика на дополнительные занятия.

Сам отец мальчика свою вину на допросе у следователя признал. По его словам, к такому методу воспитания его вынудила «клептомания» Тихона. Мужчина уверял, что мальчик неконтролируем, часто сбегал из дома и воровал. С матерью мальчика он в разводе, сейчас проживает с другой женой и её ребёнком от первого брака. В день происшествия 18 июля мужчина повёз на машине свою беременную жену в перинатальный центр — у неё уже подходил срок родов. С собой он взял второго ребёнка. Тихона было не на кого оставить, и Валентин привязал его в сарае.

Следствие возбудило в отношении отца дело по пункту «д» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). Мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде. По инкриминируемой статье ему может грозит до двух лет лишения свободы.

В пресс-службе прокуратуры региона рассказали, что мужчина, посадивший в сарае на цепь десятилетнего сына, и раньше так поступал со своим ребёнком.

«Папа, когда оставлял его одного, таким образом старался его ограничить. При этом мальчик, как сейчас мы выясняем, эти цепи мог снимать легко, выходить», — говорится в сообщении.

Напомним, 18 июля в селе Великовечное Белореченского района Кубани в магазине «Пятёрочка» продавцами торгового заведения был обнаружен 10-летний мальчик Тихон. У него на шее висела толстая цепь с амбарным замком. Ребёнок был худой и плохо одетый, он плакал и говорил, что очень голоден.

«На нём ветровочка лёгенькая была, и когда эту ветровочку расстегнули, у него на груди была цепь вплотную, — рассказала RT продавщица магазина Светлана. — Потом приехали МЧС , снимали её аккуратно. Натуральная собачья цепь. Я позвонила в полицию, они так в шутку сначала восприняли меня. Я другой женщине трубку передала, чтобы она им объяснила ситуацию. Сама я уже от злости заикаться начала».

По словам продавщицы, мальчику дали еды и попробовали успокоить. Он рассказал, что живёт неподалёку на Советской улице и был вынужден сбежать из сарая, где был прикован родным отцом на цепь.

«Как он потом сказал, на коленках стоял, в сарае спал привязанный, — говорит Светлана. — Здесь это недалеко, напротив церкви, дом. Я там каждый день прохожу на работу мимо. Разве кто мог догадаться о таком? Машинка фильдепёрсовая там стоит, папашка приличный. Дикость такая, кажется только в кинофильме такое может быть, а это здесь, наяву».

Мальчик с отцом, мачехой и младшим четырёхлетним братом проживал в доме № 7 на ул. Советской. Вскоре к Валентину Матвиенко пришёл участковый. Сначала мужчина не соглашался с обвинением, но потом во всём сознался. RT не удалось пообщаться с мужчиной — он отказался от комментариев и спрятался в доме. Его участок охраняет большая собака.

RT удалось пообщаться с матерью Тихона, Викторией Пономарчук. Она рассказала об угрозах, поступающих ей от бывшего мужа.

«Он хороший психолог. Насилие было психологическим со стороны отца ребёнка. И на ребёнка тоже, и на меня… Он мне угрожал: если я буду пытаться забрать Тихона, ребёнка своего, то он и мужа моего убьёт — что-нибудь сделает, и никто не узнает. Или что-нибудь с моей семьёй произойдёт, или с Тихоном — такие угрозы были, что жизни касались».

По её словам, после развода с Валентином до 3,5 лет мальчик жил с ней. Однажды, после того как мужчина забрал себе сына на выходные, он отказался возвращать его Виктории. С тех пор она не виделась с мальчиком практически шесть лет.

«Изначально суд встал на мою сторону, — рассказывает Виктория. — Однако Валентин уклонялся от исполнения судебного решения. А потом через три года сам подал в суд на определение места жительства ребёнка. Была я на суде, ребёнок был травмирован. Я согласилась с исковым заявлением Валентина, чтобы ещё больше не травмировать Тихона. Через приставов у меня потом не получилось наладить контакт с ребёнком».

То, что Валентин не давал мальчику видеться с его родственниками по материнской линии, подтвердила RT и его двоюродная бабушка, Наталья Нелепа.

«Нас не подпускали, — рассказала Наталья. — Отец ребёнка мне сказал — не подходить. Подарки наши, которые пытались передавать, он при Тихоне выбрасывал. То есть мы никто, и с нами нельзя общаться. Так, только встречи были случайные, и мальчик от нас шарахался: «