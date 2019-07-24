Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Чечне прокомментировали данные о массовой казни 

Lenta.ru + ещё 3 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Информация о внесудебных казнях в Чечне и о том, что глава республики Рамзан Кадыров выстрелил в ногу предполагаемому боевику Имрану Дасаеву, является выдумкой. Об этом сообщил министр по внешним связям и печати региона Джамбулат Умаров в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК.
«Почему интересно Рамзан Кадыров стрелял куда-то в пол, а попал почему-то в ногу? Надо бы им взять хорошего писателя, специалиста по блокбастерам, бестселлерам. Как-то не складывается, хотя бы ложь должна быть складной», — сказал Умаров, комментируя расследование «Новой газеты».
Он также задался вопросом, почему казни происходили в новой казарме в центре Грозного.
«Знаете, почему они выбрали именно эту казарму? Он [полк] носит имя Кадырова», — отметил министр.
23 июля «Новая газета» опубликовала расследование журналистки Елены Милашиной о массовых казнях в Чечне. В частности, сообщалось, что людей, пойманных в ходе волны массовых задержаний в республике на рубеже 2016-2017 годов, убивали в подвальном помещении казармы полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном.
Кроме того, Милашина писала, что в январе 2017 года Рамзан Кадыров открыл беспорядочную стрельбу в своей резиденции после того, как его спровоцировал Имран Дасаев — житель города Шали, предполагаемый участник незаконного вооруженного формирования. По словам журналистки, 14 января его якобы отвезли в резиденцию главы Чечни, где с ним состоялся «жесткий разговор», в ходе которого Дасаев не выдержал и задел Кадырова словами по поводу его отца.
После этого Кадыров выхватил у охранников пистолет и начал стрелять, направив дуло в пол, утверждает Милашина.
«Одна из пуль (возможно, рикошетом) попала в ногу Дасаева», — уточнила она.
Последние новости
Британия обрела нового премьер-министра Россиянок допустили до «мужских» профессий Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
Комментарии
Общество , Григорий Березкин , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе сорвали наступление сил НАТО46
Киев заявил о возвращении задержанных Россией моряков241
Российские звезды заступились за Шишкана26
Россию исключили из лунной гонки
На Украине заговорили о размене Крыма на Донбасс186
Видео
04:33
Южная Корея заявила о «глубоком сожалении» России
Азия В мире
00:25
Вакарчук выступил перед российскими олигархами
Украина В мире
03:13
В Донбассе сорвали наступление сил НАТО
В мире Украина
01:47
Москвичам рассказали о снеге на выходных
Погода Новости Москвы
04:19
Российские звезды заступились за Шишкана
Происшествия Криминал
00:58
На Украине заговорили о размене Крыма на Донбасс
В мире Статьи
03:41
Нож в сердце: где скрывался убийца экс-спецназовца
Происшествия Статьи
04:00
В России ответили на заявление Украины по морякам
Политика
01:19
Тереза Мэй ушла
В мире Европа
01:32
F-22 испытали в режиме «горячего кресла»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение