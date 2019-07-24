В Чечне прокомментировали данные о массовой казни

Информация о внесудебных казнях в Чечне и о том, что глава республики Рамзан Кадыров выстрелил в ногу предполагаемому боевику Имрану Дасаеву, является выдумкой. Об этом сообщил министр по внешним связям и печати региона Джамбулат Умаров в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК.

«Почему интересно Рамзан Кадыров стрелял куда-то в пол, а попал почему-то в ногу? Надо бы им взять хорошего писателя, специалиста по блокбастерам, бестселлерам. Как-то не складывается, хотя бы ложь должна быть складной», — сказал Умаров, комментируя расследование «Новой газеты».

Он также задался вопросом, почему казни происходили в новой казарме в центре Грозного.

«Знаете, почему они выбрали именно эту казарму? Он [полк] носит имя Кадырова», — отметил министр.

23 июля «Новая газета» опубликовала расследование журналистки Елены Милашиной о массовых казнях в Чечне. В частности, сообщалось, что людей, пойманных в ходе волны массовых задержаний в республике на рубеже 2016-2017 годов, убивали в подвальном помещении казармы полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном.

Кроме того, Милашина писала, что в январе 2017 года Рамзан Кадыров открыл беспорядочную стрельбу в своей резиденции после того, как его спровоцировал Имран Дасаев — житель города Шали, предполагаемый участник незаконного вооруженного формирования. По словам журналистки, 14 января его якобы отвезли в резиденцию главы Чечни, где с ним состоялся «жесткий разговор», в ходе которого Дасаев не выдержал и задел Кадырова словами по поводу его отца.

После этого Кадыров выхватил у охранников пистолет и начал стрелять, направив дуло в пол, утверждает Милашина.