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Цыгане вернулись в Чемодановку после смертельной драки 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава администрации Бессоновского района Пензенской области Вячеслав Демичев сообщил, что цыганские семьи, которые покинули села Чемодановка и Лопатки после массовой смертельной драки, начали возвращаться домой. Об этом информирует РИА "Новости".
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По информации Демичева, в села вернулись уже 177 человек.
Согласно сведениям главы, инцидентов в обоих селах после возвращения цыганских семей не наблюдалось.
Демичев отметил, что ситуация в Чемодановке и Лопатках сейчас нормальная.
Ранее сообщалось, что некоторые жители Чемодановки получили наказание после драки с цыганами.
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