Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство одобрило распространение антитабачного закона на электронные сигареты 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российское правительство одобрило проект закона о распространении антитабачного закона на электронные сигареты.
«Законопроектом предлагается распространить положения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные курительные изделия, включая кальяны, а также предусмотреть административную ответственность за нарушение запретов и ограничений, связанных с их оборотом и использованием», — говорится на сайте правительства страны.
Отмечается, что проект был внесен в Госдуму членами Совета Федерации Совета Федерации Валерием Рязанским, Ларисой Тюриной и Эдуардом Исаковым.
«Правительство поддерживает введение единого законодательного регулирования оборота, потребления и рекламы обычной табачной продукции и электронных курительных изделий, а также продукции, потребляемой с помощью таких изделий», — отмечается в сообщении.
Вместе с тем правительство обращает внимание на целесообразность усиления административной ответственности индивидуальных предпринимателей и юрлиц за неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака.
Документ принят с учетом замечаний.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Умер 29-летний шеф-редактор передачи «Пусть говорят» Телеканал СТС вырезал из фильма «Ограбление по-итальянски» фразу об украинцах Умер актер Денис Кмит
Комментарии
Общество , Валерий Рязанский , Эдуард Исаков , Госдума , Совет Федерации , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп объяснил, почему не стер с лица земли Афганистан4
На Украине проведут еще одни досрочные выборы12
Соратник Ельцина внес ясность в планы по продаже Карелии21
Помпео: мы упрашивали Россию остановиться132
Шнуров резко ответил Собчак15
Видео
01:04
Горящая в атмосфере Tiangong-2 попала на видео
Технологии Наука и техника
00:39
Пока вы не уснули: ловушка для Зеленского
В мире
01:12
Соратник Ельцина внес ясность в планы по продаже Карелии
Политика
02:56
Назло Собчак: Виторган и Нинидзе вместе сбежали в отпуск
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Соловьёв признал вид на жительство в Италии
Общество
00:45
Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона
Новости Москвы
01:06
Дама без головы: страшная находка в московском сквере
Криминал Статьи
02:28
Инженеры показали парашюты для космических туристов
Наука и техника Технологии
00:22
Умер генеральный директор МАГАТЭ
Происшествия
00:59
Россиян опять заметили за охотой на просрочку у помоек
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение