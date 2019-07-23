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Поток мигрантов в Россию признали аномальным 

Lenta.ru + ещё 8 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Миграционный приток населения в Россию за январь-апрель 2019 года обновил десятилетний максимум. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Института Гайдара и РАНХиГС.
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Так, меньше чем за полгода в Россию приехали 98 тысяч иностранцев. По мнению авторов доклада, такая динамика числа прибывших мигрантов «выглядит аномальной».
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
По словам экспертов, причиной такого резкого роста мог стать недоучет мигрантов в 2018 году. Также резкое изменение показателя может объясняться новой коррекцией методики учета миграции.
Ранее сообщалось, что приток мигрантов, которые остаются в России на длительный срок, в 2018 году упал до минимальных значений с момента распада Советского Союза. За год прирост составил всего 125 тысяч человек.
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