Поток мигрантов в Россию признали аномальным

Миграционный приток населения в Россию за январь-апрель 2019 года обновил десятилетний максимум. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Института Гайдара и РАНХиГС.

Так, меньше чем за полгода в Россию приехали 98 тысяч иностранцев. По мнению авторов доклада, такая динамика числа прибывших мигрантов «выглядит аномальной».

Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.

По словам экспертов, причиной такого резкого роста мог стать недоучет мигрантов в 2018 году. Также резкое изменение показателя может объясняться новой коррекцией методики учета миграции.

Ранее сообщалось, что приток мигрантов, которые остаются в России на длительный срок, в 2018 году упал до минимальных значений с момента распада Советского Союза. За год прирост составил всего 125 тысяч человек.