Соловьёв признал вид на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьёв оперативно ответил Алексею Навальному , обнаружившему у него в Италии вид на жительство (ВНЖ). Он заявил, что обладает ВНЖ уже более 10 лет, и предположил, что данное «расследование» против него было заказным.

Этот статус у меня уже много лет. И он не даёт права на гражданство и не даёт права на работу, — написал Соловьёв в своём telegram-канале.

По словам Соловьёва, этот «тип визы» позволяет ему только находиться на территории Италии больше 90 дней.