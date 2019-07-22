Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соловьёв признал вид на жительство в Италии 

News.ru + ещё 2 57 минут назад
Телеведущий Владимир Соловьёв оперативно ответил Алексею Навальному, обнаружившему у него в Италии вид на жительство (ВНЖ). Он заявил, что обладает ВНЖ уже более 10 лет, и предположил, что данное «расследование» против него было заказным.
Этот статус у меня уже много лет. И он не даёт права на гражданство и не даёт права на работу, — написал Соловьёв в своём telegram-канале.
По словам Соловьёва, этот «тип визы» позволяет ему только находиться на территории Италии больше 90 дней.
Как писал News.ru, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил у телеведущего Владимира Соловьёва вид на жительство в Италии. После проведённого расследования выяснилось, что вид на жительство в этой стране имеет не только Соловьёв, но и пятеро его детей.
News.ru: последние новости
Скончался 29-летний журналист Первого канала Защита Вышинского обжалует решение о продлении срока ареста Скончался актёр Денис Кмит
Общество , Видео , Алексей Навальный , Владимир Соловьев , Фонд борьбы с коррупцией , Италия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голосование надежды»: В МИД РФ оценили выборы в Раду4
Индия купит у РФ ракетные двигатели для полетов в космос2
Пассажирский Boeing экстренно вернулся на посадку
На дне Балтики найден погибший 10 тысяч лет назад мир15
В Петербурге зарезали гражданскую активистку63
Видео
01:04
Горящая в атмосфере Tiangong-2 попала на видео
Технологии Наука и техника
01:32
Соловьёв признал вид на жительство в Италии
Общество
01:06
Дама без головы: страшная находка в московском сквере
Криминал Статьи
02:28
Инженеры показали парашюты для космических туристов
Наука и техника Технологии
00:22
Умер генеральный директор МАГАТЭ
Происшествия
00:59
Россиян опять заметили за охотой на просрочку у помоек
Общество
04:51
Медведчук объяснил свои выступления на русском языке
В мире Конфликты
05:59
Шуфрич: народ Украины еще увидит, кого же он выбрал
В мире Украина
00:57
Туристический теплоход загорелся в Казани
Пожары Происшествия
04:40
Любовницу Петросяна обозвали «Запорожцем»
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение