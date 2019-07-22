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Умерла Ирина Звегинцева 

Рамблер + ещё 2 53 минуты назад
Фото: Кино-Театр.РУ
Киновед и педагог Ирина Звегинцева скончалась в возрасте 69 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
«21 июля 2019 г. на 70-м году жизни скоропостижно умерла И. Звегинцева, доктор искусствоведения, профессор ВГИК, завкафедрой киноведения сценарно-киноведческого факультета, автор целого ряда книг и статей по истории мирового кино, опубликованных как в России, так и за рубежом», — говорится в сообщении.
Ирина Звегинцева в 1971 году окончила ВГИК по специальности «киноведение», в 2004 году защитила докторскую диссертацию на тему «Основные тенденции развития и становления кино Австралии и Новой Зеландии», являлась членом Союза кинематографистов РФ, академиком Нью-Йоркской Академии наук, академиком Международной Академии Телевидения и радиовещания.
Общество , РАН
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