Умерла Ирина Звегинцева 

Киновед и педагог Ирина Звегинцева скончалась в возрасте 69 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
«21 июля 2019 г. на 70-м году жизни скоропостижно умерла И. Звегинцева, доктор искусствоведения, профессор ВГИК, завкафедрой киноведения сценарно-киноведческого факультета, автор целого ряда книг и статей по истории мирового кино, опубликованных как в России, так и за рубежом», — говорится в сообщении.
Ирина Звегинцева в 1971 году окончила ВГИК по специальности «киноведение», в 2004 году защитила докторскую диссертацию на тему «Основные тенденции развития и становления кино Австралии и Новой Зеландии», являлась членом Союза кинематографистов РФ, академиком Нью-Йоркской Академии наук, академиком Международной Академии Телевидения и радиовещания.