Киновед И. Звегинцева умерла на 70-м году жизни

Заведующая кафедрой киноведения, доктор искусствоведения, руководитель учебно-творческой мастерской ВГИК Ирина Звегинцева умерла в возрасте 69 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«21 июля 2019 г. на 70-м году жизни скоропостижно умерла И. Звегинцева, доктор искусствоведения, профессор ВГИК, завкафедрой киноведения сценарно-киноведческого факультета, автор целого ряда книг и статей по истории мирового кино, опубликованных как в России, так и за рубежом, в том числе книги Terra Inkognita, «Кино Австралии и Новой Зеландии» (Москва, 2004)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что информация о времени и месте прощания будет сообщена позже.