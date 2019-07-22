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Киновед И. Звегинцева умерла на 70-м году жизни 

Агентство «Москва» 30 минут назад
Фото: Кино-Театр.РУ
Заведующая кафедрой киноведения, доктор искусствоведения, руководитель учебно-творческой мастерской ВГИК Ирина Звегинцева умерла в возрасте 69 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
«21 июля 2019 г. на 70-м году жизни скоропостижно умерла И. Звегинцева, доктор искусствоведения, профессор ВГИК, завкафедрой киноведения сценарно-киноведческого факультета, автор целого ряда книг и статей по истории мирового кино, опубликованных как в России, так и за рубежом, в том числе книги Terra Inkognita, «Кино Австралии и Новой Зеландии» (Москва, 2004)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что информация о времени и месте прощания будет сообщена позже.
И. Звегинцева окончила ВГИК в 1971 г. по специальности «Киноведение». В 2004 г. защитила ученую степень доктора искусствоведения. С 2015 г. возглавляла кафедру киноведения. Она являлась членом Союза кинематографистов РФ, член Союза художников РФ, академик Нью-Йоркской академии наук, академик Международной академии телевидения и радио.
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Общество , РАН
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