Россиян опять заметили за охотой на просрочку у помоек

На кадрах люди разных возрастов жадно хватают просроченные товары и с криками распихивают их по своим сумкам. В ролике появляются хлеб и бананы, остальное содержимое коробок плохо видно.

«Только что, 100 метров от администрации Первомайского района. Товарищи, я в ауте, думала, у нас это невозможно. Черт меня дернул дворами идти домой», — отреагировала Зубова. В комментариях пользователи предположили, что собравшиеся люди знают, во сколько выкидывают просрочку, и приходят к этому времени к мусорным бакам.

После публикации видео руководство гипермаркета обещало изменить процедуру утилизации продукции с истекшим сроком годности. Теперь продукты не будут отвозить в контейнеры, а станут передавать специализирующейся на этом компании.