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В Москве назвали победителей фотоконкурса «Вода России» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жюри объявило 14 победителей фотоконкурса "Вода России", который проходит под эгидой одноименной федеральной целевой программы.
Церемония награждения состоялась в понедельник на открытии выставки на Ленинградском вокзале в Москве. "Здесь представлены одни из самых красивых фоторабот. Водные объекты крайне восприимчивы к деятельности человека", — сказал советник по вопросам сотрудничества по развитию проекта "Вода России" Илья Разбаш на церемонии награждения.
Как уточнили организаторы, на конкурс было прислано 3188 работ, из которых жюри отобрало 14 победителей. Лучшие фотографы получили грамоты и ценные призы.
Работы будут представлены на Ленинградском вокзале до 3 августа.
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Общество , Новости Москвы , Илья Разбаш , Москва
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