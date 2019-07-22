Адвокат навестил Вышинского в СИЗО

Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил РИА Новости, что навестил его в Лукьяновском СИЗО Киева.

"Он смог проголосовать (на выборах в Верховную раду — ред.). За кого голосовал — оставил при себе, это его личное мнение, он не хотел бы это афишировать", — сообщил РИА Новости Доманский.

Состояние здоровья у Вышинского "более-менее", отметил адвокат. Жалоб на условия содержания у него также нет.

"Все нормально, мы его обеспечиваем. Максимально все его просьбы, чтобы они были реализованы", — отметил Доманский.

Подольский районный суд Киева в пятницу продолжил заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Суд отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство и продлил арест журналиста до 19 сентября.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.