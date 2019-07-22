Путин возглавил набсовет АНО «Россия — страна возможностей»

Россия — страна возможностей» — автономная некоммерческая организация, которая объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей страны. Она была создана в прошлом году по инициативе и указу Владимира Путина.

Сегодня президент подписал указ «О членах наблюдательного совета организации "Россия — страна возможностей"». Он вступает в силу со дня подписания.