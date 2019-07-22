Президент России — председатель наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей», а Сергей Кириенко и Герман Греф — члены совета. Об этом гласит текст указа, подписанного Владимиром Путиным сегодня. Он опубликован на сайте Кремля.
«Россия — страна возможностей» — автономная некоммерческая организация, которая объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей страны. Она была создана в прошлом году по инициативе и указу Владимира Путина.
Сегодня президент подписал указ «О членах наблюдательного совета организации "Россия — страна возможностей"». Он вступает в силу со дня подписания.
Согласно тексту документа, отныне председателем наблюдательного совета организации является президент РФ. Также Путин постановил, что гендиректор НКО Алексей Комиссаров является членом наблюдательного совета по должности.
Наконец, тем же указом глава государства назначил еще семерых членов наблюдательного совета. По согласованию — президента Сбербанка Германа Грефа, главу образовательного фонда «Талант и успех» Елену Шмелеву, министра науки и высшего образования Михаила Котюкова и гендиректора Агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву.
Без согласования — вице-премьера Татьяну Голикову, помощника президента России Андрея Фурсенко и первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.