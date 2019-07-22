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«Педагоги по определению нищие» 

Рамблер + ещё 2 11 минут назад
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на данные Росстата о зарплатах работников образования.
«Получается, что педагоги по определению нищие. А это люди, которым россияне каждый день доверяют интеллектуальное и личностное развитие своих детей. Давайте представим, какова их мотивация делать свою работу хорошо?», — написала Канделаки в своем телеграм-канале.
Она отметила, что педагоги должны вкладывать силы и средства в собственное развитие, однако при таких заработках «об этом и говорить смешно».
Канделаки также выразила мнение, что заработная плата учителей не должна высчитываться из усредненных данных по экономике регионов, а в сравнении с зарплатами людей с таким же образованием.
«Это справедливо. А 15,8 тыс. рублей в месяц для педагога — нет», — заключила она.
Ранее Росстат представил данные, согласно которым почти четверть работников сферы образования получают меньше 15,8 тысяч рублей в месяц до вычета налогов, а 7% зарабатывают меньше МРОТ.
Комментарии48
Общество , Тина Канделаки , Росстат
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