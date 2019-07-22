«Педагоги по определению нищие»

«Получается, что педагоги по определению нищие. А это люди, которым россияне каждый день доверяют интеллектуальное и личностное развитие своих детей. Давайте представим, какова их мотивация делать свою работу хорошо?», — написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Она отметила, что педагоги должны вкладывать силы и средства в собственное развитие, однако при таких заработках «об этом и говорить смешно».

Канделаки также выразила мнение, что заработная плата учителей не должна высчитываться из усредненных данных по экономике регионов, а в сравнении с зарплатами людей с таким же образованием.

«Это справедливо. А 15,8 тыс. рублей в месяц для педагога — нет», — заключила она.

Ранее Росстат представил данные, согласно которым почти четверть работников сферы образования получают меньше 15,8 тысяч рублей в месяц до вычета налогов, а 7% зарабатывают меньше МРОТ.