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Россияне не пьют грузинское вино 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
41% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не любят грузинское вино. Они утверждают, что им оно совсем не по вкусу. И если стоит выбор между грузинским вином или другим импортным, выбор будет сделан в пользу второго.
38% респондентов на тот же самый вопрос ответили: «Не фанат, но выпить могу».
21% опрошенных отдают предпочтение именно грузинским винам, поскольку цены на них выгодны, и вкус им нравится.
Всего в опросе приняли участие 8 399 человек.
Недавно замглавы МИД России Григорий Карасин рассказал о дискуссиях по поводу «винных» санкций в отношении Грузии.
Как он заявил в интервью РИА Новости, в настоящий момент данная тема уже закрыта.
«Действительно, на волне событий в Грузии конца июня-начала июля этого года в Госдуме обсуждалась идея введения запрета на поставки в Россию грузинского вина и минеральной воды. Однако президент Российской Федерации призвал к сдержанности и высказался в пользу взвешенного подхода… Таким образом, на сегодня тема «винных» санкций в отношении Грузии закрыта», — сказал он.
Вместе с этим Карасин указал, что Россия «сама является объектом многолетнего санкционного давления», поэтому российская сторона осторожно подходит к вопросу введения разного рода ограничительных мер в отношении других государств.
Комментарии
Общество , Григорий Карасин , МИД , Госдума , РИА Новости
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