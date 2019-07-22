Россияне не пьют грузинское вино

41% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не любят грузинское вино. Они утверждают, что им оно совсем не по вкусу. И если стоит выбор между грузинским вином или другим импортным, выбор будет сделан в пользу второго.

38% респондентов на тот же самый вопрос ответили: «Не фанат, но выпить могу».

21% опрошенных отдают предпочтение именно грузинским винам, поскольку цены на них выгодны, и вкус им нравится.

Всего в опросе приняли участие 8 399 человек.

Как он заявил в интервью РИА Новости, в настоящий момент данная тема уже закрыта.

«Действительно, на волне событий в Грузии конца июня-начала июля этого года в Госдуме обсуждалась идея введения запрета на поставки в Россию грузинского вина и минеральной воды. Однако президент Российской Федерации призвал к сдержанности и высказался в пользу взвешенного подхода… Таким образом, на сегодня тема «винных» санкций в отношении Грузии закрыта», — сказал он.

Вместе с этим Карасин указал, что Россия «сама является объектом многолетнего санкционного давления», поэтому российская сторона осторожно подходит к вопросу введения разного рода ограничительных мер в отношении других государств.