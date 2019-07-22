Зарплаты четверти учителей оказались ниже 15 тысяч рублей

Почти четверть (23 процента) работников сферы образования в России получают зарплату меньше 15 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование Росстата

Около семи процентов работников этой сферы получают зарплаты меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), который составляет 11 280 рублей. Больше работников с зарплатами ниже этого уровня только в сфере «Предоставление прочих видов услуг» — 7,5 процента. По данным Росстата, зарплаты свыше 50 тысяч рублей получают всего 15 процентов работников сферы образования, свыше 100 тысяч — три процента.

Больше всего работников образования, у которых зарплаты ниже или на уровне МРОТ, в Тверской области (23,9 процента), Дагестане (22,4 процента), Липецкой области (20,6 процента), Чечне (19,9 процента) и Марий Эл (19,9 процента).

На втором месте по числу работников с зарплатой ниже МРОТ — сфера культуры, спорта и организации досуга и развлечений (5,8 процента). На третьем месте — сфера транспортировки и хранения, административной сферы и сопутствующих дополнительных услуг (4,6 процента).