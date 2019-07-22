Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер Денис Кмит 

Рамблер + ещё 16 14 минут назад
Актер Денис Кмит скончался на 60-м году жизни, сообщил в своем фейсбуке киновед Вячеслав Шмыров.
«Боюсь думать об этой трагедии», — написал он, упомянув, что более 30 лет Кмит был прикован к инвалидному креслу из-за травмы позвоночника, а всего лишь три месяца назад умерла мать актера — фотохудожница Галина Кмит.
Заслуженный деятель искусств России Галина Кмит скончалась в апреле. Биологическим отцом ее сына Дениса был Народный артист СССР Николай Гриценко, с которым Кмит в браке никогда не состояла.
Общество , Видео , Николай Гриценко , Вячеслав Шмыров , Денис Кмит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев решил помешать выдаче российских паспортов110
Грузинские военные ответили на заявления России152
Зеленского предупредили о ловушке83
Украинские военные погибли на глазах у НАТО298
Рыбин заговорил о разводе с Сенчуковой3
Видео
01:04
Горящая в атмосфере Tiangong-2 попала на видео
Технологии Наука и техника
00:22
Умер генеральный директор МАГАТЭ
Происшествия
02:12
Еще один российский город окутало дымом
Погода Общество
00:28
Безответственный Су-30 «агрессивно преследовал» самолет США
Армия Войска
04:52
Захваченный танкер: что происходит с россиянами
Происшествия Статьи
01:01
«Он жив»: как «похоронили» главу Туркмении
В мире СНГ
01:13
Перехват Су-30 разведчика США попал на видео
Армия Латинская Америка
02:10
Задержан подозреваемый в похищении россиянок в Германии
Криминал Происшествия
01:09
Сторонник Зеленского разругался со старушкой на выборах
Украина В мире
06:51
Последняя надежда: россияне обратились к Меркель
Общество В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение