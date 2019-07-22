Актер Денис Кмит скончался на 60-м году жизни, сообщил в своем фейсбуке киновед Вячеслав Шмыров.
«Боюсь думать об этой трагедии», — написал он, упомянув, что более 30 лет Кмит был прикован к инвалидному креслу из-за травмы позвоночника, а всего лишь три месяца назад умерла мать актера — фотохудожница Галина Кмит.
Заслуженный деятель искусств России Галина Кмит скончалась в апреле. Биологическим отцом ее сына Дениса был Народный артист СССР Николай Гриценко, с которым Кмит в браке никогда не состояла.