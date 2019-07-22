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Последняя надежда: россияне обратились к Меркель 

Рамблер + ещё 1 35 минут назад
Семья из Прокопьевска получила квартиру в новостройке в обмен на квартиру в бараке, но отказалась переезжать, а попросила убежища в Германии. Об этом РИА Новости рассказали в администрации города.
Несколько дней назад СМИ распространили снимки дома семьи Исаевых в Прокопьевске Кемеровской области. На деревянном бараке белой краской написано, что администрация отказывается платить им социальную выплату за двойную подработку дома.
«Татьяна Степановна считает, что барак не просто аварийный, а еще и подработанная территория (в пределах которой производилась проходка подземных выработок ради добычи полезных ископаемых или строительства подземных сооружений. — Прим. ред.)», — рассказали РИА Новости в администрации.
Там опровергли то, что дом Исаевых находится на подработанной территории. Более того, уже два суда, районный и областной, указывали на это Татьяне Степановне, отказывая ей в выплате требуемых 10 миллионов рублей.
Еще в 2014 году Исаева и двое ее сыновей в обмен на две квартиры в бараке получили две квартиры в новом доме, но так и не переехали туда. Все остальные жильцы дома уже сделали это.
Также Исаевы написали на бараке краской, что в конце июня чиновники сделали попытку убить их отравляющим веществом.
В администрации агентству рассказали, что после появления надписи женщина на автомобиле скорой помощи была доставлена в больницу для обследования. Оно не состоялось, так как женщина устроила скандал и ушла.
Просьбу Исаевых со стен барака предоставить им убежище, обращенную к канцлеру Германии Ангеле Меркель и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в администрации Прокопьевска не прокомментировали.
Комментарии118
Общество , Видео , В мире , Антониу Гутерриш , ООН , РИА Новости , Кемеровская Область , Прокопьевск
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