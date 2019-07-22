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Русско-украинская летчица ВВС США поведала о патриотизме 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: U.S. Air Force
Родившаяся в России техник-сержант Инна Львова, отвечающая за финансовый анализ на базе Шривер (Колорадо) Военно-воздушных сил (ВВС) США, гордится тем, что носит военную форму и считает себя американкой, сообщает DVIDSHub.
«Я переехала в Соединенные Штаты, когда мне было восемь лет. Родом я из России и Украины. Я горжусь тем, что я американка. Возможности, которые предоставляет эта страна, феноменальны, жизнь здесь удивительна», — сказала мастер-сержант.
Львова рассказала, что гордится своей трудовой этикой.
«Там, откуда я родом, у нас нет равных возможностей, поэтому, чтобы попасть туда, где вы хотите быть, вам нужно очень много работать», — добавила военный.
Львова отметила дружелюбное отношение.
«Военно-воздушные силы действительно хорошо практикуют разнообразие. Я всегда чувствовала себя частью этой команды и миссии. Вокруг меня отличная система поддержки и люди, к которым я могу обратиться в случае необходимости», — сказала Львова.
Ее начальник, мастер-сержант Кэти Блейк, отметила позитивный настрой подчиненной и отсутствие у нее «плохих дней».
«Я здесь, чтобы служить своей стране. Неважно, где я родилась или выросла. Мы все здесь, чтобы служить, мы все американские летчики», — сказала Львова.
После получения звания мастер-сержанта военная планирует оставить службу и уйти на работу в офис компании Apple в Остине (Техас).
«В конце концов, тяжелая работа действительно окупается», — добавила она.
В июне заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-лейтенант Андрей Юдин сообщил, что россиянки, которые впервые в истории страны прошли обучение на военных летчиц, смогут служить в любом роде авиации.
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Комментарии6
Общество , Армия , Андрей Юдин , Кэти Блейк , Apple , Львов , США
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