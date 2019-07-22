История россиянки о жизни в Калифорнии

Актриса, сценарист и продюсер Женя Танаева переехала в США за своей мечтой более десяти лет назад с двумя детьми. Ее ждало немало трудностей, но она смогла занять свое место под калифорнийским солнцем. «Лента.ру» публикует ее рассказ о жизни в Америке в рамках цикла материалов о россиянах, уехавших за границу.

За американской мечтой

Одиннадцать лет назад, когда я только развелась со своим мужем, а моим дочкам было три и пять лет, мы поехали в Америку. Что меня подтолкнуло? Было несколько причин, но в первую очередь я ехала за мечтой — снять фильм в Голливуде . И мне это удалось — сейчас я готовлю к мировой премьере свой дебютный фильм «До скорой встречи».

Еще мне очень хотелось дать своим детям дополнительные возможности: хорошее знание английского, образование и свободу передвижения по миру.

Виза

Тогда с получением визы было много сложностей. Сначала я получила ее для себя — знакомые помогли с приглашением. Когда моя виза была готова, удалось получить и для девочек. Изначально мы собирались поехать только на лето и потом уже решить, останемся мы там или вернемся обратно. Я не представляла, что меня ждет в этой стране, каково будет девочкам, как мы приживемся. Но побыв там пару месяцев, я решила — мы остаемся!

#Ожидание — реальность

До того как переехать в Америку, я уже ездила туда несколько раз, поэтому представление о стране у меня было. Она мне казалась чистой, удобной, классной. Но, переезжая в другую страну, очень важно понимать — тут к месту моя любимая фраза — «не надо путать туризм с эмиграцией». И это абсолютно так. Когда мы приезжаем в отпуск — мы любуемся на достопримечательности и получаем удовольствие от путешествия. Лежим на пляже, ходим на экскурсии, наслаждаемся колоритом местной кухни, а когда начинаем там жить, все уже совсем по-другому. Поэтому во время первых поездок жизнь в Америке мне казалась более легкой и радужной, нежели получилось на практике.

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Самое первое время в Америке было для меня легким, потому что все было в новинку, нужно было организовать быт. Я тогда сняла домик, дочкам надо было найти детский сад, получить разные документы, узнать, где какие магазины. Я была поглощена этими делами и с удовольствием ими занималась. А потом, когда первая волна радости и предвкушения чуда ушла, стало сложнее. На первый план вышли различные нюансы…

Медицина по-американски

Вопросы, касающиеся медицины, стали одними из самых тяжелых. Живя в России , мы всегда можем позвонить доктору, вызвать его на дом, пойти в аптеку и купить лекарства. Если ребенок заболел, и я знаю, чем его лечить, я могу пойти и без направления или рецепта купить все необходимое. В Америке это невозможно. Никакие врачи не приезжают к вам домой, только если вы совсем умираете, тогда приезжает скорая помощь.

Но если вы ее вызываете, с ней приезжает и полицейская машина. По американским законам, если поступает такой вызов, то к вам обязаны отправить полицию, которая должна убедиться в том, что вам кто-то не причинил физический вред. Если у вас, допустим, температура 39,5 и хочется, чтобы вас посмотрел доктор, выписал правильное лечение, то нужно понимать, что приедет скорая помощь, но сначала вы будете разбираться с полицейскими. Они могут вам сказать: «Хорошо, лечитесь» либо же увезти в больницу, в приемный покой.

Там тоже можно застрять надолго, потому что те, кто не при смерти, сидят там в большой и длинной очереди, пока привозят всех, кто в тяжелом состоянии — после аварий или с инфарктами. А если просто записаться к врачу… Допустим, сегодня пятница и вы звоните своему доктору-педиатру, говорите: «У моего ребенка температура 39, очень болит горло и ухо». Отвечают: «Либо вызывайте скорую помощь, либо следующая запись на среду в 16.30». Так оно и работает.

Мне это было очень тяжело еще и потому, что никакие лекарства нельзя купить без рецепта. К таким моментам я долго адаптировалась. То же самое детские садики. Например, в России детский сад — это дневной сон в кроватках, супчик, компот, котлетки на обед. Там такого нет. У них каждый ребенок приносит свой ланч. Бутерброд или еще что-то, потом они достают коврики и там же, где только что бегали, прямо на полу все спят — такой тихий час. Конечно, мне это было тревожно и непривычно. Но ничего, со временем и с этим мы тоже разобрались.

Чем питается Голливуд?

С одной стороны, в Америке огромный выбор продуктов, но не все так однозначно. В Штатах есть две крайности. Первая (к сожалению, большинство людей впадают именно в нее) — это нездоровое питание, и это необязательно «Макдоналдс» . Часто детей кормят очень неправильно. Например, мама дает ребенку булку, намазанную арахисовой пастой, сверху — варенье и еще один кусок булки. Это обед, который дают детям в школу или в садик. Для нас это дикость! Я, например, дам своим детям термос с супчиком с фрикадельками, какую-нибудь котлетку, компот, ягодки в коробочке. У них такого нет вообще. Мама может готовить бургеры, супы они едят крайне редко. И запиваются все это дело кока-колой. В результате такого отношения к питанию, по статистике, 75 процентов американцев имеют ожирение или лишний вес, из них 75 процентов — дети.

Мне кажется, это очень тревожная статистика, которая говорит о нездоровых привычках питания, у нас, правда, это тоже в последнее время появляется. А еще все напитки там пьют со льдом. Приходишь в ресторанчик: на завтрак и до того, как принять заказ, перед тобой ставят большой стакан со льдом и заливают его водой. Как это можно пить, я не знаю. То есть он до краев наполнен льдом — вода просто ледяная. В ресторанах я видела, как сидит в детском стульчике ребенок, а мама с папой обедают. Ребенку раскручивают бутылочку и просят у официанта принести лед, кидают его туда. У российских мам, думаю, случился бы инфаркт, увидели бы они такое. А они сами все пьют со льдом и с раннего возраста приучают к этому детей.

Если же рассматривать центр Америки, то там вся еда в основном жареная — крылышки, бургеры, много теста, сэндвичи… В их рационе очень много углеводов и все это запивается газировкой с сахаром. Либо же есть другая крайность, но она встречается только в таких продвинутых городах, как Нью-Йорк, Бостон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Майами — экстремально здоровая пища: сок из спирулины, различные комбинации зеленых соков, причем отжатые в соковыжималках, где нет ни одной острой части — она именно давит продукт, а не разрезает. Много ресторанов для сыроедов или веганов. Где-то подают только органическую пищу.

Мне кажется, что у нас в России есть некий баланс — и здоровое, правильное питание и не очень. А там очень большой контраст и очень большой выбор в этом плане. Но если хочется питаться правильно, для этого есть абсолютно все. И намного проще все устроено в плане доставки. Все что угодно можно заказать. Допустим, если вы неделю решили посидеть на соках, то к семи утра вам будут доставлять свежевыжатые соки в бутылочках прямо к двери. То же самое — диета. Заказываешь себе питание — и тебе каждое утро доставляют свежие блюда. Конечно же, и обычную еду можно заказать в любое время и в любое место.

Полный релакс

Что касается развлечений: по моему мнению, американцы не очень умеют веселиться. Наши клубы, лаунджи гораздо интереснее. Даже взять наши бары и то, как там делают коктейли, как все сервируют — в Штатах это большая редкость. У нас каждый ресторан будет продумывать подачу. Все стараются сделать красиво и с авторским почерком. Там же все довольно примитивно. В Лас-Вегасе с развлечениями, конечно, получше, там потрясающе красивые шоу!

Транспорт

В Америке все в основном ездят на своих автомобилях. В Лос-Анджелесе без собственного автомобиля невозможно. На автобусах передвигаться очень сложно — много бомжей и непонятных ребят. Почти у всех есть хоть какая-то машина. Еще там есть так называемое метро — это такой трамвай, который ездит по земле, периодически заныривая под нее, но он очень мало где проходит. В Нью-Йорке есть метро, оно хорошо развито, но такое грязное и неприятное. В Питере, в Москве — я спокойно езжу на метро, в Нью-Йорке же это для меня не очень приятная процедура.

Платить по счетам

Коммунальные услуги в Америке существенно дороже, чем в России. Для меня это стало очень ощутимой статьей расходов, и в этом плане там все строго. Если у нас можно несколько месяцев не платить и ничего не случится, то там, если ты второй месяц не платишь за воду или электричество, то все очень быстро отключают. Они там не шутят. То же самое — с газом. Если вовремя не платишь, то они отправляют информацию в компанию, которая занимается кредитной историей. Это репутация человека и его платежеспособности в банке, и если, например, вы хотите купить в кредит машину или дом. А это условные очки, которые мы набираем, когда своевременно оплачиваем счета, и мы их очень быстро теряем, если задерживаем платеж.

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C банками и так непросто договориться, но если ваша кредитная история ниже определенного показателя, то вам кредит не дадут. У меня, например, машина взята в кредит, и это удобно, потому что в Америке очень низкие процентные ставки. На машину — это 2,5 процента годовых. То же самое с недвижимостью: четыре процента годовых. В России с этим сложнее, ставки намного выше.

Договор о неразглашении

В Америке очень много ярких и интересных людей. Все-таки идеология страны, которая связана с американской мечтой, дает о себе знать. Идея того, что все возможно и всего можно достичь, на мой взгляд, сильно ощущается — и это замечательно. Но у американцев есть некая отстраненность в отношениях, они держат дистанцию. В дружбе нет доверия. Говоришь с человеком искренне, а он тут же подпишет бумажку, если это нельзя другим рассказывать, договор о неразглашении. Думаю, это связано с тем, что там огромная судебная практика, связанная с такими делами.

Люди очень часто подают друг на друга в суд. Например, пришел приятель к другому в гости, упал с лестницы и подал на него в суд за то, что у того такая лестница, что он с нее упал. И тот другой будет ему платить. Нам этого, конечно, не понять. Поэтому все стараются себя обезопасить, подстелить соломку, где это возможно, и не попадать в такие ситуации. Там очень много юристов по всем вопросам. Чуть что не так — подключают юриста. У нас это пока еще не так сильно распространено.

В Америке только и разговоров, что о…

Конечно, в Америке говорят о России в основном бывшие россияне. По этой причине я никогда не стремилась влиться там в русскую тусовку. Я очень люблю Россию. Да, мне удобнее жить в Америке, однако я регулярно с удовольствием приезжаю на Родину, мое сердце живет в Санкт-Петербурге. И я очень не люблю слушать про Россию всякие гадости. Я знаю все нюансы нашей страны, знаю что-то может быть лучше, знаю, в каком плачевном состоянии находятся многие отрасли, как тяжело живется многим людям. За это очень болит сердце и очень грустно.

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Хотелось бы, чтобы Россия процветала, но когда я прихожу на какие-то мероприятия, где собирается русская компания, и эмигранты ругают Россию на чем свет стоит, я не хочу это слушать и никогда не буду в этом участвовать. Я очень горжусь тем, что я русская и, мне кажется, что глубина, яркость, интересность нашей культуры впечатляют. Америка — очень молодая страна, двести лет современной истории. Америка — это страна удобств, там все делалось так, чтобы было удобно. Огромное количество иммигрантов привезли что-то свое из своих стран — и поэтому она такая яркая и разношерстная получилась. Но это культура каждой отдельной страны, и многие люди поддерживают связь со своей страной, историей, культурой, даже живя в Америке.

Очень многие люди становятся жертвами масс-медиа, того, что говорят в новостях, что в России есть тиран-узурпатор, что люди страдают-умирают, а в Крыму стреляют и идет война. Если я такое слышу, не могу пройти мимо, считаю нужным объяснить, что это не так.