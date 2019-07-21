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Православный старец потребовал изгнать из России жидомасонов 

Ридус 1 час назад
Фото: © Пресс-служба Екатеринбургской епархии РПЦ/ Ридус
Клирик Екатеринбургской епархии, духовник Среднеуральского женского монастыря во имя иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» схиигумен Сергий (Романов) призвал изгнать из России сатанистов и жидомасонов.
«Заявляю тебе, дьявол, и всем клевретам твоим, адептам, сатанистам, жидо-масонам любых мастей: пошли вон из России», — заявил священнослужитель. По его словам, «царь-антихрист с духом сатаны не будет у нас в России».
Кроме того, старец предупредил «врагов рода человеческого» о том, что «грядет» православный царь, а также зачитал текст, якобы принадлежащий революционеру Льву Троцкому, в котором автор выражает готовность превратить Россию в пустыню, населенную белыми неграми и тем самым укрепить власть сионизма.
Проповедь схиигумена Сергия была опубликована на YouTube-канале монархического движения «Царский крест» и собрала несколько сотен одобрительных комментариев от почитателей старца. После публикации видеозаписи с призывом сихиигумена Сергия изгнать жидомасонов и прислужников сатаны из России, этот YouTube-накал был заблокирован — как следует из сообщения администрации видеосервиса, «за нарушение правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний».
Сихигумен Сергий (Романов) известен как духовный наставник хоккеиста НХЛ и сборной России Павла Дацюка, а также в прошлом — депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также один из лидеров религиозно-общественного движения почитателей последнего российского императора Николая II. В 2018 году Поклонская публично опровергла сообщения СМИ о том, что этот священнослужитель является ее духовником, подчеркнув, что вопросы веры являются сугубо личным делом каждого человека.
Идейные противники старца часто ссылаются на сообщения СМИ о том, что до того как стать священником, он отсидел 13 лет за убийство и грабеж, а также называют его идеологом секты царебожников. Заодно в число царебожников, исповедующих учение о «царе-искупителе», некоторые СМИ записали и Поклонскую. На уходящей неделе она пригрозила таким СМИ судебным иском за клевету.
«Господа, уж не знаю, чей заказ вы выполняете, но если вы сегодня же не опомнитесь и не дадите опровержение данной новости, бесстыжим образом ссылаясь на интервью со мной, которого не было, завтра же подготовлю иск в суд!», — написала Поклонская на свой странице «ВКонтакте».
Ранее «Ридус» писал про проповедь схиигумена Сергия о действии Божьей силы в финале хоккейного матча за звание чемпиона Олимпийских игр 2018 года.
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Комментарии8
Общество , Наталья Поклонская , Лев Троцкий , Николай II , Госдума , Ридус
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