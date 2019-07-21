Патриарх Кирилл подсказал способ «узреть Бога»

Сильным мира сего — и в деньгах, и в положении в обществе — не «узреть Бога». Для этого нужно чистое сердце. С таким заявлением выступил патриарх Кирилл.

Как написало РИА «Новости», неслучайно образ Казанской Богоматери «был чудесным образом вручен 10-летнему чистому ребенку».

«Господь прямо говорит, что гордых противится, а смиренным дает благодать. Он говорит о том, что «трудно богатому войти в Царство небесное»», — отметил патриарх.

Он напомнил строчку из Евангелии. Там говорится, что «Бога узрят» только чистые сердцем. Богатые, властные, талантливые и известные таким даром не обладают. При этом российский епископ упомянул, что интеллектуальные и нередко материальные возможности не являются чем-то грешным. Тем более, если человек использует их во благо.

«Но в этом нет и никакого дополняющего фактора, содействующего человеческому спасению», — добавил патриарх.