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Финны попали в российскую больницу и ужаснулись 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: tverigrad.ru
Граждане Финляндии испытали шок, попав в Тверской области в центральную районную больницу, сотрудники которой просят о ремонте около 30 лет.
Знакомство с местной медициной у семьи из Финляндии произошло после того, как она приехала на отдых в Вышний Волочёк Тверской области к знакомым. В начале июля старший сын в семье, 16-летний подросток, был госпитализирован в инфекционное отделение Вышневолоцкой ЦРБ с сильным отравлением, сообщает «Твериград».
«Как только мы вошли в больницу, у нас был шок. Запах сырости и плесени, ощущение, что мы в подвале. Коридор как после бомбёжки. Нам сказали обязательно принести сыну тёплые вещи, кофту с капюшоном, потому что в отделении очень холодно и больные спят в кофтах и под двумя одеялами», — рассказала мать подростка.
Увидев палату, женщина пришла в ужас. Палата, в которой лежал ее сын, была похожа на «бомжатник»: отвалившаяся штукатурка, антисанитария, плесень, сырость, проржавевшие батареи, рваные куски линолеума на полу.
«Я выходила из этого барака под названием «инфекционное отделение» и рыдала. А ещё было ощущение грязи. Хотелось не просто постоянно мыться, а самой по выходу с ног до головы обработать себя чем-нибудь», — поделилась потрясенная женщина.
Заведующий инфекционным отделением этой больницы Павел Олехов рассказал изданию, что в таком виде больница уже очень давно. По его словам, из-за таких условий страдает и медперсонал, работники медучреждения часто болеют. Ремонта в здании не было уже 30 лет, несмотря на многочисленные обращения к руководству.
Комментарии40
Общество , Тверская Область , Финляндия
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