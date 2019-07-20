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Знаменитые «Кресты» могут превратить в арт-объект 

Вести.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Здание на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге, в котором ранее располагался знаменитый СИЗО "Кресты", можно обустроить как арт-объект, открыть в нем гостиницу, рестораны, музеи. Такую идею в субботу, 20 июля, озвучил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов на встрече с жителями Калининского района Петербурга.
"Это пользуется популярностью за рубежом. Либо этим будут заниматься на федеральном уровне, либо объект полностью передадут нам", — сказал Беглов, слова которого приводит ТАСС.
Вместе с тем он отметил, что здание "Крестов" еще не выведено из федеральной собственности.
СИЗО из "Крестов" ранее переехал в новое здание в Колпино.
Старые "Кресты" как одиночная тюрьма появились в 1884 году, нынешнюю конфигурацию — двух зданий в форме крестов, которые и дали ему историческое название — они обрели в 1890 году. С 1964 года "Кресты" функционировали как следственный изолятор номер 1.
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Общество , Александр Беглов , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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