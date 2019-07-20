Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американская журналистка рассказала, какое место восхитило ее в России 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Корреспондентка Business Insider Кэти Уоррен рассказала, что во время визита в Москву ее покорил ГУМ, разительно отличающийся от крупных торговых центров на Западе.
"Оригинальная архитектура и оформление интерьера ГУМа, "изюминки" вроде велосипеда с мороженым и продуктового магазина советских времен, а также обилие живых растений выделяют это коммерческое пространство на фоне большинства американских торговых центров", — пишет она.
Столичная достопримечательность со 126-летней историей предлагает покупателям огромный ассортимент продуктов. В торговом центре расположены не только бутики, но и гастроном в стиле 1950-х годов, в котором можно найти и деликатесы, и классические советские продукты. Каждый день его посещают около 60 тысяч покупателей.
Уоррен отметила характерные особенности ГУМа, в которых раскрывается все его очарование.
"Куполообразный стеклянный потолок пропускает много естественного солнечного света, а живые растения и цветы создают свежую, радостную атмосферу", — пишет она.
По ее мнению, главный торговый центр России, расположенный в самом сердце Москвы, не идет ни в какое сравнение с американскими аналогами.
"Начиная с двух пунктов досмотра, через которые мне пришлось пройти, прежде чем попасть в магазин, и заканчивая уникальной архитектурой — теперь я могу сказать, что ГУМ и известные американские торговые центры — это небо и земля", — считает Уоррен.
Последние новости
Порошенко не пустили в зал Европарламента и отправили на галерку Как клоун: грузины посмеялись над уволеным гендиректором "Рустави 2" Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Комментарии7
Общество , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ нанесли мощный удар по ЛНР98
Минск прокомментировал заявление о войсках РФ в Чернобыле
Опять Россия виновата: у Киева новая претензия к Москве351
«Природа сжалится»: в Россию придет тепло1
Раскрыта тайная сделка Пугачевой65
Видео
05:04
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России
В мире Кавказ
00:43
Раскрыта тайная сделка Пугачевой
Шоу-бизнес
02:07
Появилась новая версия гибели группы Дятлова
Происшествия
01:16
Пентагон напуган: что выяснила разведка США
Армия Статьи
01:35
К Агибаловой пришла беда
Шоу-бизнес
01:54
Ждем новых оскорблений? Габуния вернется на «Рустави 2»
В мире Статьи
01:10
Названы доходы Ангелы Меркель
В мире Европа
01:02
Стоун попросил Путина стать крестным отцом дочери
Политика
00:28
Получивший толчок от Зеленского министр сделал заявление
В мире Украина
02:09
Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение