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Скабеева съездила к Мамаеву и Кокорину 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Российская журналистка Ольга Скабеева посетила колонию в Белгородской области, в которой содержатся нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.
Бьют палкой? Что известно о колонии Кокорина и Мамаева
На своем телеграм-канале Скабеева выложила совместный снимок с футболистами, а также фото из барака футболистов.
«Подробности в воскресенье в 20.00», — написала журналистка.
8 мая Пресненский суд Москвы признал Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.
В настоящее время Кокорин и Мамаев отбывают наказание в колонии в Белгородской области.
Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев не участвовали в турнире по шахматам для заключенных.
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Комментарии5
Общество , Павел Мамаев , Ольга Скабеева , Александр Кокорин , Зенит , Белгородская Область
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