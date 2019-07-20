Скабеева съездила к Мамаеву и Кокорину

На своем телеграм-канале Скабеева выложила совместный снимок с футболистами, а также фото из барака футболистов.

«Подробности в воскресенье в 20.00», — написала журналистка.

8 мая Пресненский суд Москвы признал Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.

В настоящее время Кокорин и Мамаев отбывают наказание в колонии в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев не участвовали в турнире по шахматам для заключенных.