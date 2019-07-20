В Мосгоризбиркоме призвали оппозицию лучше готовиться к выборам

Так член комиссии Дмитрий Реут ответил на требование за неделю зарегистрировать всех независимых кандидатов в столичный парламент.

«Мы руководствуемся законом, а не воззванием с трибун — в России вообще верховенство права и закона. Призывы закон не соблюдать — это и есть прямой путь к беззаконию и хаосу», — заявил Реут «Интерфаксу».

Он подчеркнул, что на избирательные комиссии давить бесполезно. «Это попытка политического шантажа. Не надо свои личные эмоции и обиды представлять как законные основы, надо лучше готовиться к выборам», — подытожил собеседник агентства.