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В Мосгоризбиркоме призвали оппозицию лучше готовиться к выборам 

Говорит Москва + ещё 13 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Так член комиссии Дмитрий Реут ответил на требование за неделю зарегистрировать всех независимых кандидатов в столичный парламент.
«Мы руководствуемся законом, а не воззванием с трибун — в России вообще верховенство права и закона. Призывы закон не соблюдать — это и есть прямой путь к беззаконию и хаосу», — заявил Реут «Интерфаксу».
Он подчеркнул, что на избирательные комиссии давить бесполезно. «Это попытка политического шантажа. Не надо свои личные эмоции и обиды представлять как законные основы, надо лучше готовиться к выборам», — подытожил собеседник агентства.
Сегодня на митинге на проспекте Академика Сахарова Алексей Навальный потребовал за неделю зарегистрировать всех кандидатов. В противном случае он призвал провести акцию протеста в следующую субботу около мэрии Москвы.
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Общество , Дмитрий Реут , Правительство Москвы , Интерфакс
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