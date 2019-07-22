Врачи рассказали о состоянии Инны Чуриковой

Состояние актрисы Инны Чуриковой по-прежнему тяжелое, температура на утро составила 36,2 градуса, сообщили РИА Новости в больнице.

Ранее сообщалось, что Чурикова была госпитализирована в тяжелом состоянии. В пятницу ее перевели из реанимации в обычную палату в НИИ имени Склифосовского.

"Состояние пока тяжелое, температура вечером — 36,6, на утро — 36,2", — сообщили в больнице.