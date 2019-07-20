МВД насчитало 12 тысяч участников митинга оппозиции в Москве

В столичной полиции сообщили о количестве участников согласованного митинга в центре столицы на проспекте Академика Сахарова. По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, в мероприятии принимали участие порядка 12 тысяч человек.

Акция продолжалась около полутора часов. Ее участники выступали за допуск независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы для участия в сентябрьских выборах.

В столичной полиции ранее заявили, что желающих принять участие в митинге досматривали в целях безопасности, а не для того, чтобы осложнить им доступ к мероприятию.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. Из 426 человек, котоыре были на них выдвинуты, зарегистрированы 233 кандидата. Выдвижение кандидатов в депутаты завершилось 5 июля