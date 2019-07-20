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МВД насчитало 12 тысяч участников митинга оппозиции в Москве 

Рамблер + ещё 46 1 час назад
Фото: РИА Новости
В столичной полиции сообщили о количестве участников согласованного митинга в центре столицы на проспекте Академика Сахарова. По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, в мероприятии принимали участие порядка 12 тысяч человек.
Акция продолжалась около полутора часов. Ее участники выступали за допуск независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы для участия в сентябрьских выборах.
В столичной полиции ранее заявили, что желающих принять участие в митинге досматривали в целях безопасности, а не для того, чтобы осложнить им доступ к мероприятию.
Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. Из 426 человек, котоыре были на них выдвинуты, зарегистрированы 233 кандидата. Выдвижение кандидатов в депутаты завершилось 5 июля
Общество , Мосгордума , МВД , Москва
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