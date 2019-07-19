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Россиянка отказалась платить за ЖКХ и «похоронила» управдома 

Lenta.ru + ещё 1 49 минут назад
Фото: mosregtoday.ru
Жительница подмосковного Клина развесила в своем подъезде объявления, в которых сообщалось о смерти Петра Липатова, председателя правления управляющего домом жилищно-строительного кооператива (ЖСК). Об этом сообщает региональное издание «Подмосковье Сегодня».
Женщина указала в объявлениях дату прощания с управдомом. «Жители, которые меня хорошо знают, были в шоке от такой новости», — рассказал изданию Липатов, отметив, что, как он выяснил, активисты из числа жильцов начали собирать деньги на панихиду.
«Я подошел к дому и встретил знакомую жительницу, которая при виде меня тут же поменялась в лице (…) Спросил, в чем дело, и она мне рассказала, что я, оказывается, уже умер», — добавил управдом.
По словам самого Липатова, на авторе объявления с 2016 года числится долг за ЖКХ в размере пяти тысяч рублей, и женщина систематически отказывается решить вопрос мирным путем. Взысканием занимаются судебные приставы, при этом, как подчеркивает управдом, должница подала встречное заявление в суд, утверждая, что Липатов ворует квитанции из ее почтового ящика.
«По ее словам, из-за этого она не знала о долгах и передаче дела в суд», — пояснил председатель правления ЖСК.
Сложности с оплатой коммунальных услуг время от времени толкают россиян на противозаконные действия. В апреле 2019-го стало известно об убийстве, одним из исполнителей которого стал должник за ЖКХ. Мужчина согласился участвовать в убийстве за оплату долгов, сумма которых на момент преступления составляла 19 тысяч рублей.
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