В Великобритании назвали самую популярную песню века 

Компания по лицензированию музыки PPL назвала песню, которая чаще всего звучала на британском радио. Об этом сообщает издание Billboard.

Песня Chasing Cars оставалась в британских чартах более трех лет. Она обогнала такие композиции, как I Gotta Feeling группы Black Eyed Peas и Happy исполнителя Фарелла. Кроме того, трек c четвертого студийного альбомы группы Eyes Open звучал в сериалах «Анатомия страсти», «Холм одного дерева» и фильме «Притворись моей женой».

В декабре музыкальные критики газеты The Guardian выбрали 100 лучших песен 2018 года. Первое место в списке занял трек This Is America американского рэпера Дональда Гловера , выступающего под псевдонимом Childish Gambino.