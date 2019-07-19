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ФСБ саботировала указ Ельцина 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Только треть региональных управлений ФСБ России передала архивные уголовные дела жертв политических репрессий в госархивы, хотя спецслужбы обязали сделать это еще в 1991 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственное исследование.
О передаче дел газету уведомили 29 управлений из 79 (некоторые объединяют два региона, например, УФСБ по Москве и Московской области — прим. «Ленты.ру»). В восьми управлениях сообщили, что таких дел у них не было, еще два УФСБ — чукотское и ингушское — не ответили на запрос издания. Во многих ведомствах также заявили, что этот вопрос не в их компетенции.
Рассекреченные документы о политрепрессированных должны были быть переданы в госархивы согласно указу от 1991 года тогдашнего президента РСФСР Бориса Ельцина. Документ утратил силу в 1999-м. Итого за восемь лет указ главы государства не выполнило большинство управлений ФСБ, в том числе по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, отмечает «Коммерсантъ». Не передавал дела в госархивы и центральный архив спецслужбы.
Всего было передано около 461 тысячи дел, но сколько по ним проходит человек, неизвестно, поскольку в одном может быть несколько обвиняемых. Соответствующие подсчеты провело только столичное УФСБ: там сообщили, что в 94 тысячах переданных дел фигурируют 133,9 тысячи человек. Сколько осталось непереданных дел, также неизвестно.
Пик репрессий в СССР пришелся на период Большого террора в 1937-1938 годах: тогда были казнены более 680 тысяч человек. По данным «Мемориала», всего от террора за советский период пострадали до 40 миллионов человек, из них около 1,1 миллиона были расстреляны, порядка 3,5 миллиона попали в лагеря ГУЛАГа, до семи миллионов погибли от голода.
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Общество , Борис Ельцин , ФСБ , Lenta.ru , Москва , Московская область
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