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Ветераны Второй мировой умерли в один после 70 лет счастливого брака 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»
В американском городе Уэйнсборо (штат Джорджия) пожилая пара скончалась в один день, прожив в браке 71 год.
94-летний Хербет Делажл и 88-летняя Мэрилин Френсис Делажл поженились в 1948 году, спустя 71 год, в пятницу, супруги скончались в больнице в Вайнесборо.
Как сообщает местное издание WRDW, Херберт умер в 2.20 ночи, Мэрилин же скончалась ровно через 12 часов. Пара познакомилась в 1947 году в кафе Уэйнсборо, когда еще молодая Мэрилин работала в этом заведении.
"Френсис работала в маленьком заведении в Уэйнсборо под названием "Кафе Белый путь", — сообщал Херберт СМИ в 2018 году.
Она неоднократно суетилась вокруг него, пока однажды он наконец не остановил свой взгляд на ней. Все началось с того, как юноша предложил молодой официантке пойти с ним на свидание. На первой встрече они были кино, спустя год Херберт сделал Мэрилин предложение выйти за него замуж. После женитьбы молодожены прожили шесть лет в Германии во время Второй Мировой войны, пока Херберт служил в армии. Он также воевал в Корее и во Вьетнаме.
За годы брака пара обзавелась шестью детьми, после у них еще появилось 16 внуков, 25 правнуков и даже три пра-пра-правнука.
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