Церетели взяли в оборот: скульптору грозит суд

На сайте Арбитражного суда Москвы был зарегистрирован иск департамент городского имущества к руководителю Российской академии художеств скульптору Зурабу Церетели на сумму 55 млн рублей. Причины подачи иска на данный момент остаются неизвестными.

Департамент городского имущества подал иск к главе Российской академии художеств, народному художнику СССР Зурабу Церетели на сумму 55 млн рублей, следует из электронной картотеки на сайте Арбитражного суда Москвы.

На сайте суда указано, что иск был подан 15 июля, однако основания для предъявления исковых требований на данный момент неизвестны.

Рассмотрение дела было поручено судье Кристине Хабаровой, основной специализацией которой являются споры, касающиеся приватизации, прав на собственность и аренду, отметили «Ведомости».

«Пока нет информации, не могу ничего комментировать. Сегодня разберемся, узнаем все. Только увидели, что висит что-то. Сказали, что что-то висит. Юристы поработают, узнают», — заявил радиостанции «Говорит Москва» помощник Церетели.

Не смогли на данный момент прокомментировать подачу иска и в департаменте городского имущества Москвы, передает РИА «Новости».

Причиной для судебных исков к Церетели неоднократно становились пристройки к его мастерским. В 2010 году префектура Центрального округа столицы обратилась в судебные инстанции с требованием признать незаконной реконструкцию здания в Товарищеском переулке, площадь которого в ходе работ выросла с 525 до 674 квадратных метров. Сам Церетели обратился с ответным требованием признать за ним право собственности на здание.

«Суд оставил без удовлетворения исковые требования Церетели о признании за ним права собственности на дом 34, строение 1 в Товарищеском переулке. Сумма иска составляла 801,3 тысячи рублей», — заявила пресс-секретарь Таганского суда Елена Мельник.

Церетели утверждал, что новые площади не являются самовольной постройкой, а сама реконструкция не создала к появлению угроз жизни и здоровья жителей города.

«Встречный иск префектуры ЦАО судом также отклонен», — добавила Мельник.

По ее словам, причины такого решения остались неизвестными, так как суд огласил только резолютивную часть постановления.

В 2015 году официальный представитель Дорогомиловского суда Москвы Ирина Деваева рассказала о том, что Церетели обязали вернуть первоначальный вид мастерским на Брянской улице, где он построил пристройки, в которых располагались мастерские и торговые точки.

Как установила рабочая комиссия, в рамках работ было проведено капитальное, а не временное строительство, на что у скульптора не было разрешения со стороны городской администрации.

«Суд удовлетворил требования правительства Москвы и департамента городского имущества, признал реконструкцию в доме по Брянской улице незаконной и обязал Церетели вернуть объект в первоначальное состояние», — подчеркнула Деваева.

В ноябре 2018 года пресс-секретарь Замоскворецкого суда Лиана Ахмедова сообщила о том, что с Церетели взыскали более 500 тыс. рублей за снос самовольно построенных пристроек к мастерским.

«Суд удовлетворил иск префектуры Западного административного округа Москвы», — заявила она агентству городских новостей «Москва».

Снести пристройки — в соответствии с действующим законодательством — должен был сам скульптор, поэтому власти столицы направили в суд требование взыскать с него расходы на сумму 522 тысячи рублей.

Зураб Церетели, уроженец Тбилиси, является автором нескольких тысяч художественных работ, среди которых — установленные в Москве монумент «Дружба навеки» и памятник Петру I, а также скульптурная композиция «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке и монумент «Слеза скорби», установленный там же в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года. Кроме того, он занимался отделкой и оформлением крупных государственных учреждений — новой сцены Большого театра, парка «Ривьера», дворца профсоюзов в Тбилиси и многих других.