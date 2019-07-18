Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В РПЦ раскрыли секрет многочисленных крестных ходов 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Крестные ходы выражают "динамический аспект" Церкви и являются одним из способов свидетельства людей о своей вере перед окружающим миром, заявил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, исторической родиной христианских процессий является Иерусалим, где происходили основные события евангельской истории. В этом городе молящиеся по праздникам переходили от одной святыни к другой — и таким образом и закрепилась эта традиция.
"Затем это стало общеправославной, общехристианской практикой, выражающей динамический аспект Церкви. В отличие от храмового богослужения, которое — во всяком случае, для участников-мирян — в основном, статично, они все время на месте стоят, крестный ход — молитва на ходу, богослужение на ходу — выражает присущую Церкви миссионерскую, динамическую составляющую. Это, в том числе, и свидетельство о Церкви, о ее вере, хранимых ею ценностях и святынях перед окружающим миром. Поэтому верующие очень любят крестные ходы", — сказал Балашов.
Символическое значение крестных ходов, добавил он, и в том, что, "конечно, Церковь — это Церковь странствующая, это Церковь на пути к вечному Божьему царству".
Последние новости
«Погибших от пыток в аэропорту находили на улицах Мариуполя» Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России Зеленский назвал условия для возобновления сотрудничества с Россией
Комментарии
Общество , Николай Балашов , РПЦ , РИА Новости , Иерусалим
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин назвал путь полного урегулирования в Донбассе112
Индия срочно ищет замену российскому оружию179
Эрдоган прояснил вопрос о покупке Су-359
В Белоруссии задумались над разрывом договора с РФ192
«Мисс Москва» высказалась о разводе с королем8
Видео
01:37
Смолов настругал морковку в рот Бузовой
Шоу-бизнес
01:51
Испытания беспилотника-огнемета попало на видео
Армия
03:17
Вайкуле грозят уголовным делом за Крым
Шоу-бизнес
03:13
Названо расположение российских аналогов «Зоны 51»
Наука и техника
02:56
Киев выразил Москве решительный протест
В мире Украина
00:18
Названа причина ЧП под Тверью
Происшествия
00:39
На российской АЭС произошел коллапс
Происшествия Катастрофы
01:14
Cирийские джихадисты ушли под землю
В мире Ближний Восток
00:42
В Алма-Ате полыхает склад с тоннами краски
Происшествия В мире
00:38
«Полтора часа кружились»: Бондарчук о происшествии над Москвой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение