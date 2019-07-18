В РПЦ раскрыли секрет многочисленных крестных ходов

Крестные ходы выражают "динамический аспект" Церкви и являются одним из способов свидетельства людей о своей вере перед окружающим миром, заявил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, исторической родиной христианских процессий является Иерусалим , где происходили основные события евангельской истории. В этом городе молящиеся по праздникам переходили от одной святыни к другой — и таким образом и закрепилась эта традиция.

"Затем это стало общеправославной, общехристианской практикой, выражающей динамический аспект Церкви. В отличие от храмового богослужения, которое — во всяком случае, для участников-мирян — в основном, статично, они все время на месте стоят, крестный ход — молитва на ходу, богослужение на ходу — выражает присущую Церкви миссионерскую, динамическую составляющую. Это, в том числе, и свидетельство о Церкви, о ее вере, хранимых ею ценностях и святынях перед окружающим миром. Поэтому верующие очень любят крестные ходы", — сказал Балашов.

Символическое значение крестных ходов, добавил он, и в том, что, "конечно, Церковь — это Церковь странствующая, это Церковь на пути к вечному Божьему царству".