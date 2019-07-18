Актриса Джемма Осмоловская скончалась 15 июля на 81-м году жизни.
Как сообщает издание Infox, больная раком актриса к моменту смерти уже не поднималась с постели. Ей помогал супруг — актер Петр Подъяпольский.
Пара в последние годы жила практически в нищете. Театр РАМТ (Российский академический молодежный театр), как утверждается, отказался помогать Осмоловской, служившую там несколько десятилетий, в Гильдии киноактеров Осмоловскую якобы не вспомнили.
Джемма Осмоловская — экс-супруга звезды советского экрана Леонида Харитонова. Снялась в мелодрамах "Повесть о первой любви", "Улица полна неожиданностей", "Бессонная ночь", "Мы, двое мужчин" и др.