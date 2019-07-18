Осмоловская умерла от рака в нищете

Актриса Джемма Осмоловская скончалась 15 июля на 81-м году жизни.

Как сообщает издание Infox, больная раком актриса к моменту смерти уже не поднималась с постели. Ей помогал супруг — актер Петр Подъяпольский

Пара в последние годы жила практически в нищете. Театр РАМТ (Российский академический молодежный театр), как утверждается, отказался помогать Осмоловской, служившую там несколько десятилетий, в Гильдии киноактеров Осмоловскую якобы не вспомнили.