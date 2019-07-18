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Скончалась Валентина Зимняя 

Рамблер + ещё 5 54 минуты назад
Фото: ©kino-teatr.ru
Актриса и театральный педагог Валентина Зимняя скончалась в возрасте 91 года, сообщает Пятый канал.
Народная артистка УССР Валентина Зимняя родилась 14 января 1928 года в селе Вишневчик Хмельницкой области. Работала в Черновицком украинском музыкально-драматическом театре имени Кобылянской, где сыграла более 60 главных ролей. С 1969 года преподавала в Киевском университете театра, кино и телевидения.
Среди кино— и телевизионных работ артистки: «Волчица», «Марианна», «Платон мне друг», «День рождения Буржуя», «Смерть шпионам!», «Возвращение Мухтара».
Общество , Валентина Зимняя
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