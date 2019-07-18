Скончалась Валентина Зимняя

Актриса и театральный педагог Валентина Зимняя скончалась в возрасте 91 года, сообщает Пятый канал.

Народная артистка УССР Валентина Зимняя родилась 14 января 1928 года в селе Вишневчик Хмельницкой области. Работала в Черновицком украинском музыкально-драматическом театре имени Кобылянской, где сыграла более 60 главных ролей. С 1969 года преподавала в Киевском университете театра, кино и телевидения.

Среди кино— и телевизионных работ артистки: «Волчица», «Марианна», «Платон мне друг», «День рождения Буржуя», «Смерть шпионам!», «Возвращение Мухтара».