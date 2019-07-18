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Скончалась советская актриса Валентина Зимняя 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: ©kino-teatr.ru
На 92-м году умерла советская актриса и театральный педагог Валентина Зимняя.
Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на собственный источник.
Зимняя известна ролями в фильмах «Волчица», «Марианна» и «Платон мне друг». Она также снялась в эпизодических ролях в сериалах «День рождения Буржуя», «Смерть шпионам!», «Возвращение Мухтара».
Более полувека актриса проработала в Черновицком украинском музыкально-драматическом театре имени Кобылянской, где сыграла порядка 60 главных ролей.
Как пишет «Утро.ру», Зимняя была народной артисткой УССР.
17 июля стало известно о смерти актёра и режиссёра Юрия Прохорова.
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Общество , Юрий Прохоров , Валентина Зимняя , Ytro.ru
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