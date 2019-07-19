ВЦИОМ: более 40% россиян винят Киев в плохих отношениях с Москвой

Более 40% россиян полагает, что за нынешнее состояние российско-украинских отношений в большей степени несёт ответственность Киев , свидетельствует опрос ВЦИОМ

По данным исследования, 44% опрошенных россиян считают, что Украина в большей степени в ответе за состояние российско-украинских отношений. Ответственность на Москву возлагает 6% респондентов.

Более трети российских граждан считают, что обе стороны несут равную ответственность (39%).

По мнению большинства россиян (61%), отношения с Украиной в течение последнего года не становятся ни лучше, ни хуже и практически не меняются.

При этом 25% респондентов полагают, что обстановка между двумя странами становится все более напряженной и ухудшается. А 8% сообщили, что в течение года отношения нормализуются. Затруднились ответить 6% опрошенных.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 20 июня среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров на основе полного списка телефонных номеров, задействованных в России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.