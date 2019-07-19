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ВЦИОМ: более 40% россиян винят Киев в плохих отношениях с Москвой 

РИА Новости + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более 40% россиян полагает, что за нынешнее состояние российско-украинских отношений в большей степени несёт ответственность Киев, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
По данным исследования, 44% опрошенных россиян считают, что Украина в большей степени в ответе за состояние российско-украинских отношений. Ответственность на Москву возлагает 6% респондентов.
Более трети российских граждан считают, что обе стороны несут равную ответственность (39%).
По мнению большинства россиян (61%), отношения с Украиной в течение последнего года не становятся ни лучше, ни хуже и практически не меняются.
При этом 25% респондентов полагают, что обстановка между двумя странами становится все более напряженной и ухудшается. А 8% сообщили, что в течение года отношения нормализуются. Затруднились ответить 6% опрошенных.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 20 июня среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров на основе полного списка телефонных номеров, задействованных в России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Общество , Социология , ВЦИОМ , Москва
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