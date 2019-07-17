Конец эпохи: когда паспорта станут электронными

Электронные паспорта россиянам начнут выдавать с июля 2020 года, рассказали в правительстве. Первыми их получат москвичи уже следующим летом. Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку, на которую запишут несколько документов — водительские права, данные СНИЛС, ИНН. На территории всей страны выдача новых паспортов может стартовать в 2023 году.

Электронные паспорта россиянам начнут выдавать с июля 2020 года. С этой даты «в пилотном режиме» электронные паспорта смогут получить жители Москвы . Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов во время совещания по вопросу внедрения электронного удостоверения личности.

Электронный документ будет содержать данные о месте проживания, водительские права, данные СНИЛС и ИНН. Акимов заверил, что новая форма паспортов не приведет к дополнительным расходам для бюджета РФ

«Мы планируем, что мы останемся в рамках той пошлины, которая у нас при выдаче», — сказал он.

Говоря об удобстве нового документа, Акимов привел стоимость пошлины на водительские права, которая сейчас составляет 2 тысячи рублей, а при электронном паспорте стоимость сократится до 300 рублей.

В целом вице-премьер считает, что страна технически готова к нововведению. Он заверил, что ни с точки зрения криптоалгоритма, ни с точки зрения программного обеспечения, ни с точки зрения чипа, никаких иностранных компонентов задействовано не будет.

Процесс перехода будет поэтапным. В Москве на первом этапе пилотного проекта новые документы можно будет получить в пунктах выдачи электронных загранпаспортов, после чиновники готовы организовать выдачу и в МФЦ.

«Очевидно, что мы можем, действительно, быстрее отказаться от использования бумажных паспортов. Есть предложение сделать это на два года раньше, чем планировалось изначально, то есть где-то в 2023 году», — сказал он.

Медведев попросил кабмин проработать условия перехода так, чтобы они были комфортными всем, а в особенности пожилому населению. Именно оно испытывает недоверие к техническим новинкам, пояснил Медведев.

Премьер-министр России обрисовал, как будет выглядеть аналог бумажного паспорта. По его словам, электронная версия будет представлять собой пластиковую карточку с чипом и приложение в телефоне в качестве дополнительной опции.

Таким образом правительство России обеспечит возможность онлайн-паспорта и на физическом переносном носителе, и полностью в виртуальном виде.

Между тем, дизайн нового документа пока окутан тайной. Месяц назад стало известно, что существуют два варианта того, как может выглядеть электронный паспорт россиянина — с чипом и без, писала газета «Ведомости», ссылаясь на слова Акимова. При этом, по данным источников газеты, концепцию электронного паспорта разрабатывали подведомственный Минкомсвязи НИИ «Восход» и Гознак.

По представленным ранее расчетам, проведение реформы обойдется в 114,4 млрд в рублей до 2024 года.

На несколько лет, когда полностью не будет осуществлен переход на электронные носители, бумажные паспорта останутся законной альтернативой. Ранее предполагалось, что выдавать бумажные паспорта перестанут с 2022 года. При этом полного запрета на бумажные версии все же не будет, при желании в том числе и после 2022 года жители страны смогут их сохранить, обещали российские власти.

Готовиться к переходу с бумаги на виртуальный документ российские власти начали еще в 2013 году. Одобренный в то время законопроект предполагал, что выпуск электронных карт, которые заменят паспорта, должен начаться с 2016 года. При этом предполагалось, что обращение бумажных паспортов прекратится в 2030 году. А с 2016 по 2025 год был бы переходный период, в котором циркулировали наравне обе версии: и бумажная, и электронная.

При этом, согласно опросу ВЦИОМ , проведенному в 2017 году, электронный паспорт хотели бы оформить 45% среди 18−24-летних и 46% среди 25−34-летних.

Большинство россиян привлекает удобство совмещения одного документа на носителе.

Так, 76% опрошенных заявили, что удобно было бы хранить несколько документов (паспорт, полис, ИНН и другие документы) на одном носителе. 76% респондентов хотели бы использовать электронный паспорт в качестве банковской карты, 71% — отправлять документы в госорганы без личного посещения и т.д.

Больше всего тревожит россиян возможность взлома и манипуляции с персональными данными при введении электронного документа.