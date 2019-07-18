Зрители чеченского ТВ затравили рассказавшую о принуждении к замужеству девушку

Пользователи соцсетей, предположительно из Чечни и других республик Северного Кавказа, назвали недостойным поведение москвички Заиры Сугаиповой, которую родители забрали из женского кризисного центра «Китеж» и увезли в Чечню. Об этом пользователи Instagram писали в комментариях к посту телеканала «Грозный», на котором ранее вышел сюжет о россиянке.

Одна из комментаторов под ником @amira_basya указала, что место девушки — дома, куда следует возвращаться «сразу после занятий». Она обвинила Сугаипову в том, что та ходила в музеи без сопровождения. «Жрет сидит еще на камеру, при мужчинах», — добавил пользователь @perfect31_15.

Многие также отметили, что москвичка не знает кавказского этикета, смотрит в глаза мужчинам, улыбается, неправильно ведет себя и не проявляет уважение к окружающим. Другие раскритиковали ее внешний вид и неправильно надетый платок. Несколько комментаторов отметили, что девушку надо бы «хорошенько избить» за невоспитанность, чтобы в следующий раз она не сбежала.

«Эта деградантка ввела меня в ступор! Во-первых, оделась как "Маша-переросток" пенсионного возраста, аж тошно смотреть! Во-вторых, ни капли стыда и совести в ее глазах, как будто достояние для республики сделала, и "лыбу" давит, как умалишенная! В-третьих, она знает, что ее не накажут, что не ее будут бить за такой позор, поэтому смело чирикает перед взрослыми людьми! В-четвертых, никогда не женился бы на такой дуре, которая долгое время воспитывается (если можно так сказать) за пределами Чечни!» — написал юзер @edden777.

17 июля телеканал «Грозный» опубликовал интервью с Заирой Сугаиповой и ее матерью, во время которого девушка сказала, что ее никто насильно не увозил и замуж не выдает, а в Чечню она приехала на каникулы по собственному желанию. Она объяснила свой побег в кризисный центр тем, что якобы стала хуже учиться в университете и боялась, что «ее сильно будут ругать дома». По ее словам, она быстро пожалела об уходе из дома и через четыре дня раскаялась и позвонила родителям, которые ее забрали.

Директор центра «Китеж» Алена Ельцова, которая общалась с девушкой до и во время ее поступления в учреждение, предположила, что родители оказывают на нее давление. По мнению правозащитницы, Сугаипова стала отрицать информацию о психологическом насилии над ней, чтобы не опозорить семью. Ельцова отмечала, что центр готов предоставить полиции всю переписку с москвичкой за два месяца, в которой та писала о своих планах совершить побег и об обстоятельствах, которые ее на это натолкнули.