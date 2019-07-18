Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зрители чеченского ТВ затравили рассказавшую о принуждении к замужеству девушку 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пользователи соцсетей, предположительно из Чечни и других республик Северного Кавказа, назвали недостойным поведение москвички Заиры Сугаиповой, которую родители забрали из женского кризисного центра «Китеж» и увезли в Чечню. Об этом пользователи Instagram писали в комментариях к посту телеканала «Грозный», на котором ранее вышел сюжет о россиянке.
Одна из комментаторов под ником @amira_basya указала, что место девушки — дома, куда следует возвращаться «сразу после занятий». Она обвинила Сугаипову в том, что та ходила в музеи без сопровождения. «Жрет сидит еще на камеру, при мужчинах», — добавил пользователь @perfect31_15.
Многие также отметили, что москвичка не знает кавказского этикета, смотрит в глаза мужчинам, улыбается, неправильно ведет себя и не проявляет уважение к окружающим. Другие раскритиковали ее внешний вид и неправильно надетый платок. Несколько комментаторов отметили, что девушку надо бы «хорошенько избить» за невоспитанность, чтобы в следующий раз она не сбежала.
«Эта деградантка ввела меня в ступор! Во-первых, оделась как "Маша-переросток" пенсионного возраста, аж тошно смотреть! Во-вторых, ни капли стыда и совести в ее глазах, как будто достояние для республики сделала, и "лыбу" давит, как умалишенная! В-третьих, она знает, что ее не накажут, что не ее будут бить за такой позор, поэтому смело чирикает перед взрослыми людьми! В-четвертых, никогда не женился бы на такой дуре, которая долгое время воспитывается (если можно так сказать) за пределами Чечни!» — написал юзер @edden777.
17 июля телеканал «Грозный» опубликовал интервью с Заирой Сугаиповой и ее матерью, во время которого девушка сказала, что ее никто насильно не увозил и замуж не выдает, а в Чечню она приехала на каникулы по собственному желанию. Она объяснила свой побег в кризисный центр тем, что якобы стала хуже учиться в университете и боялась, что «ее сильно будут ругать дома». По ее словам, она быстро пожалела об уходе из дома и через четыре дня раскаялась и позвонила родителям, которые ее забрали.
Директор центра «Китеж» Алена Ельцова, которая общалась с девушкой до и во время ее поступления в учреждение, предположила, что родители оказывают на нее давление. По мнению правозащитницы, Сугаипова стала отрицать информацию о психологическом насилии над ней, чтобы не опозорить семью. Ельцова отмечала, что центр готов предоставить полиции всю переписку с москвичкой за два месяца, в которой та писала о своих планах совершить побег и об обстоятельствах, которые ее на это натолкнули.
Историю сбежавшей от родителей девушки 13 июля рассказала активистка Дарья Серенко. Она сообщила, что москвичка спряталась в кризисном центре от родственников, которые били ее, оскорбляли, заставляли молиться и запрещали носить джинсы и встречаться с русским парнем. Там девушка прожила пять дней, а потом исчезла, оставив деньги и документы. Позднее выяснилось, что ее везут в Чечню. Волонтеры узнали ее рейс, пришли в аэропорт, но полиция отказалась им помогать.
Последние новости
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей Путин назвал путь полного урегулирования в Донбассе Путин ответил на предложение Лукашенко
Комментарии40
Общество , Дарья Серенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Еще одна страна может стать проблемой России29
Зеленский заключил новое пари9
МИД РФ выразил протест США112
За неустановку российского ПО предложили штрафовать24
Будущая глава ЕК озвучила позицию по санкциям против РФ153
Видео
01:37
Смолов настругал морковку в рот Бузовой
Шоу-бизнес
01:51
Испытания беспилотника-огнемета попало на видео
Армия
03:17
Вайкуле грозят уголовным делом за Крым
Шоу-бизнес
03:13
Названо расположение российских аналогов «Зоны 51»
Наука и техника
02:56
Киев выразил Москве решительный протест
В мире Украина
00:18
Названа причина ЧП под Тверью
Происшествия
00:39
На российской АЭС произошел коллапс
Происшествия Другое
01:14
Cирийские джихадисты ушли под землю
В мире Ближний Восток
00:42
В Алма-Ате полыхает склад с тоннами краски
Происшествия В мире
00:38
«Полтора часа кружились»: Бондарчук о происшествии над Москвой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение