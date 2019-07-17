Звезда КВН обратился к Путину

По словам Бобкова, он хочет обратить внимание президента и детского омбудсмена на неработающее законодательство в сфере определения места жительства детей после развода родителей.

Бывший КВН-щик подчеркнул, что не имеет судимостей, не состоит на учете в психдиспансере, работает и исправно платит алименты. При этом он не может защитить права ребенка видеться с отцом, если бывшая жена не разрешает им общаться и «прикрывается ребенком как щитом».

Бобков указал, что в последние годы страна изменилась во многом, общество стало «гиперэмансипированным», но судебная практика осталась неизменной.

КВН-щик заявил, что выступает от лица всех отцов, и попросил Путина и Кузнецову обратить внимание на этот «острый вопрос».