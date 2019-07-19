В Чемодановке после массовой драки открыли пункт полиции

Пункт полиции открылся в селе Чемодановка в Пензенской области , где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе областного управления МВД.

Ранее губернатор области Иван Белозерцев распорядился оказать управлению МВД по региону помощь в организации отделения полиции в Чемодановке, где проживают 4 тысячи человек.

"Пункт полиции открылся в Чемодановке, все сотрудники приступили к работе, в штате шесть человек", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что примерно до 2010 года в селе был пункт милиции, а теперь в том же здании начал работу пункт полиции.

Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице. Уголовное дело по трем статьям расследует центральный аппарат СК. Арестованы 28 участников конфликта, в том числе подозреваемый непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные — из цыганской общины села.