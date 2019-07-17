«Ты чудовище!»: Собчак разозлила Варламова во время интервью

Ксения Собчак пришла в гости к Илье Варламову, который прославился журналистскими материалами об урбанистике. Светскую львицу смутил дом, в котором блогер снимает квартиру. Во время интервью для Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!» звезда пристыдила Варламова.

Ксения Собчак заметила, что на историческом здании в квартире блогера стоит кондиционер, двор заполнен мусором, а арки и стены требуют ремонта. Ведущая возмутилась, почему блогер выступает против городских проблем, но возле своего дома ничего не делает. Илья Варламов ответил, что не может справиться с проблемами в одиночку.

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На протяжении всего интервью Собчак задавала неудобные и провокационные вопросы. Блогер-урбанист отвечал уклончиво. Ведущая смутила Варламова тем, что в туалете его офиса случайно нашла журналы для взрослых. Когда Ксения Собчак припомнила урбанисту о необычной находке, тот не выдержал и назвал шоу «Осторожно, Собчак!» отвратительным.

Последней каплей стала суперигра. Собчак предложила обменяться аккаунтами в Instagram и написать нечто забавное. Пока Варламов от имени светской львицы опубликовал рекламу своего блога, Собчак сообщила, будто бы урбанист баллотируется в мэры Санкт-Петербурга. Пост ведущей вывел Илью Варламова из себя. Сквозь смех он пытался сдержать злость, но его раздражение было заметно.

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