Россиянам показали их новые паспорта

Вице-премьер России Максим Акимов продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, которые начнут выдавать россиянам в 2020 году.

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Вице-премьер показал пластиковую карту, на которую, по его словам, будет занесена различная информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, место проживания, срок действия документа, водительские права, СНИЛС, ИНН.

«Будет предусмотрена выдача человеку вот примерно вот такой карточки с чипом, с носителем, с возможностью бесконтактного чтения. Это крайне защищённый документ с голографическим изображением, криптография российская, с QR кодом», — сказал Акимов.

По словам вице-премьера, подделка такого документа будет стоить несоизмеримо дороже, чем в случае с бумажным паспортом. При утере документ можно будет заблокировать за несколько секунд.

Срок действия электронного паспорта составит 10 лет.

Акимов также рассказал, что мобильное приложение «Мой паспорт» позволит совершать множество операций даже при отсутствии документа при себе.

«С помощью облачных технологий можно будет использовать облачную электронную подпись и это тоже для ряда операций. Например, для предъявления в аэропорту, на железнодорожном вокзале в билетной кассе. Не надо будет все время носить в кармане этот легкий документ — нужно будет предъявить мобильное приложение», — сказал вице-премьер.

Ранее Максим Акимов заявил, что переход на электронные паспорта планируется полностью осуществить до конца 2022 года.